"وفقا لاتفاقات مالية جديدة".. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع أديداس حتى 2030

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقده مع شركة أديداس لتكوان الراعي الرسمي لملابس فريق الكرة بالنادي.

وكشف الأهلي في بيان رسمي عن تمديد التعاقد مع أديداس حتى 2030 وفقا لاتفاقيات مالية جديدة تتناسب مع قيمة النادي.

وكان مقررًا أن ينتهي التعاقد بين الأهلي وأديداس مع نهاية الموسم الجاري 2025 - 2026، قبل أن يتم الاتفاق على تمديد الرعاية حتى نهاية موسم 2029 - 2030.

أخبار متعلقة:
مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وتأهيل داري وشكري وكريم فؤاد استعدادا لإنبي يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد

وأوضح الأهلي في بيانه "يأتي هذا التعاقد ضمن خطة شركة الكرة التي تهدف إلى إبرام شركات ورعايات جديدة تواكب طموحات النادي وجماهيره، والسعي المستمر لزيادة مصادر الدخل بما ينعكس على تطوير وتنائج قطاع الكرة بالنادي".

وأشار بيان "تؤكد شركة الكرة حرصها الدائم على رفع القيمة التسويقية للنادي الأهلي على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال التعاون مع علامات تجارية كبرى تمتلك تاريخًا عالميًا مثل أديداس، بما يرسخ صورة النادي كأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.

الأهلي أديداس ملابس الأهلي
نرشح لكم
"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي خبر في الجول - الأكبر من نوعه.. تفاصيل عقد الأهلي الجديد مع أديداس "مناقشة أبرز الحالات".. أوسكار رويز يجتمع مع الحكام قبل انطلاق الجولة السادسة مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وتأهيل داري وشكري وكريم فؤاد استعدادا لإنبي مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية حسام غالي: هناك من يحاول تشويه صورتي.. وسأكون أقرب لـ صالح سليم يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد
أخر الأخبار
مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول 16 دقيقة | منتخب مصر
استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي 34 دقيقة | منتخب مصر
الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر.. كلوج الروماني يعلن ضم سليماني 35 دقيقة | ميركاتو
"مشاورات مع الجماهير".. يويفا يؤجل حسم قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: بايرن ميونيخ كان على وشك ضم لامين يامال.. ولكن 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج ساعة | ميركاتو
أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
لابورت إلى أتليتك بلباو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513214/وفقا-لاتفاقات-مالية-جديدة-الأهلي-يعلن-تمديد-تعاقده-مع-أديداس-حتى-2030