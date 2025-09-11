"وفقا لاتفاقات مالية جديدة".. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع أديداس حتى 2030

أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقده مع شركة أديداس لتكوان الراعي الرسمي لملابس فريق الكرة بالنادي.

وكشف الأهلي في بيان رسمي عن تمديد التعاقد مع أديداس حتى 2030 وفقا لاتفاقيات مالية جديدة تتناسب مع قيمة النادي.

وكان مقررًا أن ينتهي التعاقد بين الأهلي وأديداس مع نهاية الموسم الجاري 2025 - 2026، قبل أن يتم الاتفاق على تمديد الرعاية حتى نهاية موسم 2029 - 2030.

وأوضح الأهلي في بيانه "يأتي هذا التعاقد ضمن خطة شركة الكرة التي تهدف إلى إبرام شركات ورعايات جديدة تواكب طموحات النادي وجماهيره، والسعي المستمر لزيادة مصادر الدخل بما ينعكس على تطوير وتنائج قطاع الكرة بالنادي".

وأشار بيان "تؤكد شركة الكرة حرصها الدائم على رفع القيمة التسويقية للنادي الأهلي على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال التعاون مع علامات تجارية كبرى تمتلك تاريخًا عالميًا مثل أديداس، بما يرسخ صورة النادي كأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.