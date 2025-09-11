تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

بلال براهيمي

يقترب سانتوس البرازيلي من ضم الجزائري بلال براهيمي لاعب نيس الفرنسي السابق

بلال براهيمي

النادي : لاعب حر

سانتوس

وأصبح براهيمي لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع نيس في الأول من سبتمبر الجاري بالتراضي.

ووفقا للتقارير البرازيلية فأن اللاعب خضع للكشف الطبي أمس الأربعاء في البرازيل تمهيدا لمزاملة نيمار.

ووافق خوان بابلو فوفوديا المدير الفني الجديد لسانتوس على ضم اللاعب الذي سيصبح التعاقد رقم 20 لسانتوس في 2025.

ويحتل سانتوس المركز السادس عشر في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 2 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق في سلم الترتيب للدرجة الثانية.

ويستعد سانتوس لمواجهة أتلتيكو مينيرو في الجولة 23 من المسابقة يوم الأحد المقبل.

Billal Brahimi will sign with Santos until the end of next year. (Photo: Disclosure/ Instagram)

وحال إتمام التعاقد سيوقع براهيمي على عقد ممتد حتى ديسمبر 2026 مع الفريق المُلقب بـ "الأسماك".

الجناح الأيمن البالغ 25 عاما بدأ مسيرته مع ليكسيوتش البرتغالي وميدلسبروه للشباب وريمس ولومان وأنجيه في فرنسا.

وفي شتاء 2022 انتقل لصفوف نيس الفرنسي مقابل 7 ملايين يورو ثم أعير لبريست الفرنسي وسان ترودين البلجيكي.

وخلال مسيرته مع نيس خاض 57 مباراة سجل 5 وصنع 2.

وخاض براهيمي 4 مباريات بقميص منتخب الجزائر منذ انضمامه لأول مرة تحت قيادة جمال بلماضي في 2023.

وسيكون بلال ثالث جزائري يلعب في الدوري البرازيلي بعد كل من إسلام سليماني مع كوريتيبا في 2023 وخالد خروبي الذي ارتدى قميص فيتوريا موسمي 2003 و2004.

كما سبق وأن ارتدى الإماراتي عبد الله الكمالي قميص أتليتكو باراناينسي في موسم 2008-2009.

الدوري البرازيلي بلال براهيمي
