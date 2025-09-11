ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4

يدرس مسؤولو دوري الدرجة الأولى الإنجليزية زيادة عدد الأندية المشاركة في الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي إلى 6 فرق بدلا من 4.

ويتأهل من الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) إلى الدوري الإنجليزي (بريميرليج) 3 فرق، الأول والثاني في الترتيب بشكل مباشر، والثالث عن طريق الملحق.

ويقضي نظام الملحق بإقامة مباريات بنظام خروج المغلوب بين الفرق التي احتلت المراكز من الثالث للسادس لتحديد هوية آخر المتأهلين للدوري الإنجليزي الموسم التالي.

وكان سندرلاند قد حجز بطاقة التأهل بعدما حل رابعا وانتصر في نهائي الملحق على شيفيلد يونايتد الثالث في الترتيب.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن النظام الجديد سيجعل المنافسة بين 6 فرق أي أصحاب المراكز من الثالث للثامن.

وستقام مباريات ربع نهائي بين الخامس ضد الثامن والسادس مع السابع، ويلتقي الفائزون من المباراتين مع أصحاب المركزين الثالث والرابع بنظام الذهاب والإياب، ثم بعدها تقام المباراة النهائية في ويمبلي لتحديد الفريق المتأهل للدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن الفكرة ليست جديدة وتم طرحها من قبل في 2003 عن طريق فيل ألكسندر الرئيس التنفيذي السابق لكريستال بالاس وبريستول سيتي.

وأوضح التقرير إلى أنه لم يُجر أي تصويت رسمي، لكن الشبكة كشفت أن هناك تأييد للقرار من رؤساء الأندية.

وبدأ نظام الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي لأول مرة عام 1987 ومستمر حتى الآن.

ويشار دائما لتلك المباراة بأنها الأكثر ربحا في تاريخ كرة القدم إذ يحقق الفائز منها ما يقارب 200 مليون جنيه إسترليني على الأقل وربما أكثر وفقا لنتائجه في السنوات التالية بالدوري الإنجليزي.