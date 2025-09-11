سلة - عمر يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب الاتحاد.. والمجلس يختار أبو الخير لخلافته مؤقتا

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 15:15

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - أحمد عمر

اعتذر أحمد عمر عدم استكمال مهمته كمدير فني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة.

وكشف عمر لـ FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق، وأرفض إعلان الأسباب".

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر سيتولى تدريب أهلي بني غازي الليبي.

ومن جانبه صرّح محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي لـ FilGoal.com: "جمعتنا جلسة مع مشرفين اللعبة وأعضاء مجلس الإدارة وحاولنا إثناء المدرب عن قراره".

وأكمل "وجدنا أسباب عمر غير مقنعة في ظل الإيفاء بكافة الالتزامات المالية نحو اللاعبين والجهاز الفني، بالإضافة لصرف مقدم التعاقدات".

وأوضح "المدرب أيضا طلب منا ضم كايلي الذي لعب للفريق الموسم الماضي أيضا، لكننا علمنا بأن هناك عرض لعمر من أحد الأندية الليبية".

وأتم مشددا "ليس لدينا أزمة وأسندنا المهمة لعمرو أبو الخير بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد".

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد بدوري المرتبط والذي سينطلق يوم 6 أكتوبر المقبل.

