تياجو سيلفا يفتح الباب للعودة لمنتخب البرازيل

أبدى تياجو سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي رغبته في العودة لارتداء قميص منتخب بلاده مجددا.

تياجو سيلفا النادي : فلومينينسي البرازيل

وجاءت آخر مباراة دولية بقميص البرازيل لتياجو سيلفا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الخسارة من كرواتيا.

ولم يعتزل سيلفا دوليا بقميص منتخب البرازيل.

وقال تياجو سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي للصحفيين عقب الوصول لنصف نهائي كأس البرازيل: "بصفتي برازيليا أتابع وأشجع المنتخب أمام الشاشات عندما أكون في المنزل، لم ولن أغلق الباب أمام المنتخب أبدا، وإذا أراد أنشيلوتي ضمي فهو يعرفني جيدا وتأكدوا أنني سأكون متاحا".

وأضاف "إذا لم أنضم فأنا قدمت ما لدي وأحاول تقديم أفضل ما عندي، وأنا هادئ بهذا الشأن، والمدافعون المنضمون مجموعة ممتاز، البعض يقول إنهم يفتقرون للكفاءة ونحن الآن في وضع جيد".

وأتم "سعيد بارتباط بأن اسمي لا يزال مرتبطا بمنتخب البرازيل، وآمل أن أنهي العام الجاري بشكل أكثر إشراقا".

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائيات كأس العالم 2026 باحتلال المركز الخامس من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وسبق أن كشف المدافع البالغ 40 عاما موعد اعتزاله كرة القدم. (طالع التفاصيل)

وخاض المدافع المخضرم هذا الموسم مع فلومينينسي 30 مباراة سجل خلالها هدفين.

وساهم في وصول فريقه لنصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.