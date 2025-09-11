تياجو سيلفا يفتح الباب للعودة لمنتخب البرازيل

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 15:02

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا في المؤتمر الصحفي لـ البرازيل

أبدى تياجو سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي رغبته في العودة لارتداء قميص منتخب بلاده مجددا.

تياجو سيلفا

النادي : فلومينينسي

البرازيل

وجاءت آخر مباراة دولية بقميص البرازيل لتياجو سيلفا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الخسارة من كرواتيا.

ولم يعتزل سيلفا دوليا بقميص منتخب البرازيل.

أخبار متعلقة:
تياجو سيلفا يحدد موعد اعتزاله تياجو سيلفا: أحب تشيلسي ولكن لا خيار سوى الفوز عليهم لبلوغ النهائي مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي تياجو سيلفا: لم أتخيل هذه اللحظة

وقال تياجو سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي للصحفيين عقب الوصول لنصف نهائي كأس البرازيل: "بصفتي برازيليا أتابع وأشجع المنتخب أمام الشاشات عندما أكون في المنزل، لم ولن أغلق الباب أمام المنتخب أبدا، وإذا أراد أنشيلوتي ضمي فهو يعرفني جيدا وتأكدوا أنني سأكون متاحا".

وأضاف "إذا لم أنضم فأنا قدمت ما لدي وأحاول تقديم أفضل ما عندي، وأنا هادئ بهذا الشأن، والمدافعون المنضمون مجموعة ممتاز، البعض يقول إنهم يفتقرون للكفاءة ونحن الآن في وضع جيد".

وأتم "سعيد بارتباط بأن اسمي لا يزال مرتبطا بمنتخب البرازيل، وآمل أن أنهي العام الجاري بشكل أكثر إشراقا".

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائيات كأس العالم 2026 باحتلال المركز الخامس من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وسبق أن كشف المدافع البالغ 40 عاما موعد اعتزاله كرة القدم. (طالع التفاصيل)

وخاض المدافع المخضرم هذا الموسم مع فلومينينسي 30 مباراة سجل خلالها هدفين.

وساهم في وصول فريقه لنصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

البرازيل تياجو سيلفا
نرشح لكم
فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس بعد خسارة فرصة التأهل للملحق العالمي.. باتيتسا يرحل عن تدريب منتخب فنزويلا بعد التأهل لملحق كأس العالم.. مدرب بوليفيا يرفض فكرة عودة هداف المنتخب التاريخي من الاعتزال بعد نهايتها.. الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 الأرجنتين تنهي تصفيات كأس العالم بخسارة من الإكوادور الهزيمة الأولى لأنشيلوتي.. بوليفيا تفوز على البرازيل وتتأهل لملحق كأس العالم بعد واقعة البصق.. إيقاف سواريز 3 مباريات في الدوري الأمريكي
أخر الأخبار
مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية.. ولا أستطيع الاختيار بين هذا الثنائي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية 38 دقيقة | الدوري المصري
تياجو ألكانتارا يبدأ عمله الرسمي مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مدرب موناكو: هذا موعد عودة بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية ساعة | أمريكا
تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس 2 ساعة | ميركاتو
لابورتا: كامب نو شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات 2 ساعة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513200/تياجو-سيلفا-يفتح-الباب-للعودة-لمنتخب-البرازيل