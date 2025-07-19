تياجو سيلفا يحدد موعد اعتزاله

حدد تياجو سليفا لاعب فلومينينسي موعد اعتزاله كرة القدم.

تياجو سيلفا النادي : فلومينينسي فلومينينسي

وقال صاحب الـ 40 عاما عبر شبكة جلوبو البرازيلية: "يتبقى عام واحد تقريبا على نهاية مسيرتي الكروية، وأعتزم تكريس نفسي حتى اليوم الأخير، لأنني أدرك أهمية كرة القدم في حياتي".

وأضاف "ظننت أن الابتعاد عن عائلتي سيكون سهلا طوال تلك الفترة، نحن دائما معا، لكن أعنى التواجد معهم أكثر جسديا، الأمر مرهق جدا بالنسبة لي".

وشدد "أعتقد كأي لاعب، أنني أرغب في الاعتزال وأنا في قمة عطائي، أشعر أنني بحالة جيدة وأُحقق نتائج إيجابية. لا أريد الاعتزال في وقتٍ يُصادف فيه يمر كايو جورجي مني بسهولة، ويسجل هدفا، فيسخرون مني. أنوي الاعتزال بمستوى جيد، وأداء جيد. هذا ما أفكر فيه".

وينتهي تعاقد سيلفا مع فلومينينسي في يونيو 2026.

وعاد سيلفا في يوليو الماضي لفلومينينسي وساهم في بقاء الفريق وسط الكبار بالدوري البرازيلي.

وفي الصيف الحالي ساهم في وصول الفريق لنصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ خسر من تشيلسي بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي.

صاحب الـ 40 عاما خاض الموسم الجاري شارك في 22 مباراة وسجل هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

وارتدى سيلفا قمصان فرق بورتو البرتغالي ودينامو موسكو الروسي وفلومينينسي البرازيلي وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

قلب الدفاع المخضرم توج بـ 24 لقبا مختلفا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق مع تشيلسي 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي وسبق أن فاز مع فلومينينسي بلقب كأس البرازيل في 2007.

ومع منتخب البرازيل توج بلقبي كأس القارات 2013 وكوبا أمريكا 2019 خلال 113 مباراة خاضها مع السامبا.