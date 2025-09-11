بوستيكوجلو: أحب الفوز بالألقاب.. وهذا ما أريد تحقيقه مع نوتنجهام فورست

أبدى الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني الجديد لـ نوتنجهام فورست رغبته في تحقيق الألقاب واللعب بأسلوب هجومي مع الفريق.

وتولى الأسترالي تدريب فورست خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من أيام.

وقال بوستيكوجلو عبر قناة النادي: "أحب الفوز بالألقاب، وهذا ما حققته في مسيرتي".

وأضاف "أشعر أن النادي يطمح للمزيد، وهذا ما أريده أيضاً، لذا أعتقد أن هذه فترة مثيرة جداً".

وتابع "أشعر بالفخر والمسؤولية، ولكن الأهم من ذلك، أنني مصمم على وضع هذا النادي في مكانه اللائق".

وواصل "ليس سراً أنني أفضل أن تلعب فرقي بأسلوب هجومي، وأن تسجل أهدافاً. قد يُفسر هذا أحياناً على أنه أسلوب لعب واحد، لكنني أريد من فريقي أن يلعب هكذا لأنني أحب الفوز بالألقاب، وهذا ما أريد تحقيقه هنا".

وأتم "عند النظر إلى الإنجازات التي حققها النادي مؤخراً، فإنه يعد إنجازاً استثنائياً أن نصل إلى هذا المستوى. أندية أخرى حققت الصعود، لكنها واجهت صعوبة في البقاء، بينما عدنا إلى المنافسة الأوروبية في وقت قصير، وهذا إنجاز كبير لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح".

وسيخوض بوستيكوجلو تجربته التدريبية الثانية في الدوري الإنجليزي بعد توتنام.