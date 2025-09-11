بوستيكوجلو: أحب الفوز بالألقاب.. وهذا ما أريد تحقيقه مع نوتنجهام فورست

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

أبدى الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني الجديد لـ نوتنجهام فورست رغبته في تحقيق الألقاب واللعب بأسلوب هجومي مع الفريق.

وتولى الأسترالي تدريب فورست خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من أيام.

وقال بوستيكوجلو عبر قناة النادي: "أحب الفوز بالألقاب، وهذا ما حققته في مسيرتي".

أخبار متعلقة:
بوستيكوجلو مدربا لـ نوتنجهام فورست خلفا لنونو سانتو ريكورد: اتحاد جدة يخطف فيرنانديز من تشيلسي ونوتنجهام فورست ميرور: نوتينجهام فورست يفكر في إقالة نونو سانتو دوجلاس لويز: الطموح وراء انضمامي لـ نوتينجهام فورست

وأضاف "أشعر أن النادي يطمح للمزيد، وهذا ما أريده أيضاً، لذا أعتقد أن هذه فترة مثيرة جداً".

وتابع "أشعر بالفخر والمسؤولية، ولكن الأهم من ذلك، أنني مصمم على وضع هذا النادي في مكانه اللائق".

وواصل "ليس سراً أنني أفضل أن تلعب فرقي بأسلوب هجومي، وأن تسجل أهدافاً. قد يُفسر هذا أحياناً على أنه أسلوب لعب واحد، لكنني أريد من فريقي أن يلعب هكذا لأنني أحب الفوز بالألقاب، وهذا ما أريد تحقيقه هنا".

وأتم "عند النظر إلى الإنجازات التي حققها النادي مؤخراً، فإنه يعد إنجازاً استثنائياً أن نصل إلى هذا المستوى. أندية أخرى حققت الصعود، لكنها واجهت صعوبة في البقاء، بينما عدنا إلى المنافسة الأوروبية في وقت قصير، وهذا إنجاز كبير لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح".

وسيخوض بوستيكوجلو تجربته التدريبية الثانية في الدوري الإنجليزي بعد توتنام.

بوستيكوجلو أقيل بعد التتويج بالدوري الأوروبي، الذي كان أول بطولة قارية لتوتنام منذ 41 عامًا، وضمن للسبرز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن توتنام أنهى الموسم المنصرم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة، مسجلا أسوأ وأقل عدد من النقاط في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز: 38 نقطة.

وبدأ فورست الموسم بفوز وتعادل وهزيمة ويحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وسيلتقي فورست مع مدربه الجديد ببيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

نوتنجهام فورست أنجي بوستيكوجلو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لـ تشيلسي.. ورد من النادي جناح منتخب مصر للشباب يشارك في تدريبات الفريق الأول لـ ليفربول ذا أثليتك: إصابة إيسوجو.. وتشيلسي يخشي من غيابه لنهاية العام سبينس: أول مسلم في تاريخ منتخب إنجلترا؟ نعمة من الله سكاي: إريكسن على أعتاب الانضمام لـ فولفسبورج إيزاك يشارك لأول مرة في تدريبات ليفربول عاد بعد شهرين.. فابيانسكي ينضم مجددا لـ وست هام أجندة سيتي حتى توقف أكتوبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ مرموش قبل مواجهتي جيبوتي وغينيا
أخر الأخبار
بوستيكوجلو: أحب الفوز بالألقاب.. وهذا ما أريد تحقيقه مع نوتنجهام فورست 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: أونانا يطير إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون 53 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لـ تشيلسي.. ورد من النادي ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب الشباب الجديد: لم انتقل إلى الدوري السعودي من أجل المال فقط ساعة | سعودي في الجول
بعد خسارة فرصة التأهل للملحق العالمي.. باتيتسا يرحل عن تدريب منتخب فنزويلا ساعة | أمريكا
بعد التأهل لملحق كأس العالم.. مدرب بوليفيا يرفض فكرة عودة هداف المنتخب التاريخي من الاعتزال 2 ساعة | أمريكا
وكيلة رابيو: ميلان كان الخيار الأول له 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جناح منتخب مصر للشباب يشارك في تدريبات الفريق الأول لـ ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513199/بوستيكوجلو-أحب-الفوز-بالألقاب-وهذا-ما-أريد-تحقيقه-مع-نوتنجهام-فورست