الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لـ تشيلسي.. ورد من النادي

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 تهمة ضد نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتأتي الاتهامات لأحداث وقعت بين موسمي 2010/2011 و2015/2016 أي فترة تولي رومان أبراموفيتش مسؤولية النادي.

ويمتلك النادي اللندني حتى 19 سبتمبر المقبل كمهلة للرد على ما تم توجيه إليهم من تُهم.

وجاء البيان كالتالي

"وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم اتهاما إلى نادي تشيلسي بانتهاك اللوائح J1 وC2 من لوائح وكلاء كرة القدم، واللوائح A2 وA3 من لوائح الاتحاد الإنجليزي بشأن العمل مع الوسطاء، واللوائح A1 وB3 من لوائح الاتحاد الإنجليزي بشأن استثمار الطرف الثالث في اللاعبين.

وُجّهت 74 تهمة ضد نادي تشيلسي. تتراوح أفعال التهم بين عامي 2009 و2022، وتتعلق بشكل أساسي بأحداث وقعت بين موسمي 2010/2011 و2015/2016. أمام تشيلسي مهلة حتى 19 سبتمبر 2025 للرد".

ورد تشيلسي بشكل رسمي على بيان الاتحاد الإنجليزي معلنا تعاونه لإنهاء هذه المسألة في أسرع وقت.

وجاء بيان نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي

"يسعد نادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد أن تعاونه مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن المسائل التي أبلغ عنها النادي بنفسه قد وصل الآن إلى نهايته.

أكملت مجموعة مالكي النادي عملية شرائها للنادي في 30 مايو 2022. وخلال عملية العناية الواجبة الشاملة التي سبقت إتمام عملية الشراء، أدركت مجموعة المالكين احتمال وجود تقارير مالية غير مكتملة تتعلق بالمعاملات التاريخية وغيرها من الانتهاكات المحتملة لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وفور إتمام عملية الشراء، أبلغ النادي جميع الجهات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بهذه الأمور.

وقد أظهر النادي شفافية غير مسبوقة خلال هذه العملية، بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول الشامل إلى ملفات النادي وبياناته التاريخية. وسنواصل العمل بشكل تعاوني مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإنهاء هذه المسألة في أسرع وقت ممكن. ونود أن نسجل امتناننا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمشاركته مع النادي في هذه القضية المعقدة، والتي ركزت على الأمور التي حدثت منذ أكثر من عقد من الزمان".

وباع الروسي أبراموفيتش لتحالف رجال أعمال يقوده الأمريكي تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني في 2022.

وذكر بيان تشيلسي آنذاك عبر موقعه الرسمي أن المالكين الجدد للنادي سيدفعون 2.5 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ على أسهم النادي بالكامل على أن يذهب العائد لحساب مصرفي مجمد ليتم التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية.