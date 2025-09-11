لاعب الشباب الجديد: لم انتقل إلى الدوري السعودي من أجل المال فقط

أوضح الإنجليزي جوش براونهيل لاعب الشباب الجديد المنتقل من بيرنلي أنه لم ينتقل إلى الدوري السعودي من أجل المال فقط.

أعلن نادي الشباب السعودي ضم براونهيل لاعب وسط بيرنلي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وقال بروانهيل في تصريحات لقناة العربية: "قد يفكر البعض أن القدوم إلى الدوري السعودي من أجل المال فقط، لكن هذا ليس أولوية بالنسبة لي".

وأضاف "تلقيت عروضا من الدوري الإنجليزي وكل أنحاء العالم، لكن الأمر يتعلق بمشروع الشباب والمدرب".

وتابع "بعد المحادثات مع رئيس النادي والمدرب شعرت بالحماس للالتحاق بالشباب".

وكان بروانهيل يتقاضى 30 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع بيرنلي، لكنه سيتقاضى 100 ألف جنيه استرليني في الأسبوع مع الشباب، وفقا لتقارير عديدة.

وأكمل "قبل أن أننقل إلى الدوري السعودي تحدثت مع إيفان توني مهاجم أهلي جدة الذي زاملني من قبل في بارنسلي".

وأتم "كان توني أحد أهم أسباب اقتناعي بالانتقال إلى الدوري السعودي، لقد أخبرني بأن مستوى التنافسية في المسابقة مرتفع للغاية".

وتعاقد نادي الشباب مع الإنجليزي جوش براونهيل في صفقة انتقال حر.

بعدما انتهى عقده مع بيرنلي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وسجل براونهيل 18 هدفًا الموسم الماضي أسهمت في عودة بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الشباب للقاء الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعدما خسر في الجولة الأولى من الخليج بنتيجة 4-1.