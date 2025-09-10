إيفان توني: لو كان أهلي جدة في الدوري الإنجليزي لنافس على المربع الذهبي

يرى الإنجليزي إيفان توني مهاجم أهلي جدة السعودي، أن فريقه يمكنه المنافسة في الدوري الإنجليزي.

وأوضح توني في حوار مع صحيفة جارديان: "الدوري السعودي يضاهي الدوري الإنجليزي وأفضل الدوريات في العالم، لو كان الأهلي في الدوري الإنجليزي لكان قريبا من المراكز الأربعة الأولى، ولا ينبغي الاستهانة بالدوري السعودي، لقد شاهدنا الهلال يفوز أمام مانشستر سيتي".

وأكمل "كنت سأغرد بعد فوز الهلال أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، ولكنني كنت سأقتل في وطني لذا التزمت الصمت، ولكن شهد الجميع جودة الهلال".

وأضاف "اللاعبون في الدوري السعودي ليسوا بشهرة لاعبي الدوري الإنجليزي، ولكن الكثير منهم قادر على اللعب هناك".

وعن سبب استبعاده من المنتخب الإنجليزي بسبب انضمامه للدوري السعودي، رد "من يعرفني يعلم أنني أفعل ما أريد، إذا أراد الناس التحدث فليتحدثوا، هذا لا يضرني ولا يزعجني فأنا أركز على نفسي وأفعل ما يسعدني".

انضم توني 5 مباريات خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2024 بما في ذلك يورو، ولكن بعد الانضمام للدوري السعودي لم يلعب سوى في مباراة واحدة

وردا على ذلك، قال "عليّ التركيز على نفسي، إن تم اختياري سأبذل قصارى جهدي، وإن لم يحدث فسأشجع الفريق".

وتحدث عن مصاعب الكرة السعودية "الطقس يلعب دورًا كبيرًا، يجب عليك تجربة اللعب في الساونا لمعرفة مدى قدرتك على التأقلم واللعب بتكتيكات مختلفة، هناك فترات مختلفة في المباراة يكون اللعب مكثفا، ثم يجب أن تهدأ لاستعادة نشاطك".

وتابع "بمجرد اللعب في الدوري السعودي بدأت أسجل أهداف وشعرت أن بإمكاني تسجيل المزيد ومع ذلك أنهيب الموسم في المركز الثاني في موسمي الأول، شعرت بأنه إنجاز كبير مع موسمي الأول، وهذا الموسم آمل أن أحتل المركز الأول وأساعد فريقي على الفوز بالمباريات".

وأتم "احتلال المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي كان مخيبا، ولكن الفوز بدوري أبطال آسيا في مايو عوضه، والأجواء كانت رائعة بالفوز أمام الهلال في نصف النهائي".

وساهم توني في تتويج أهلي جدة بدوري أبطال آسيا وساهم في تتويج الأهلي بأول لقب منذ عام 2016 مسجلا 35 هدفا الموسم الماضي، منهم 23 هدفا في الدوري بأقل هدفين من كرستيانو رونالدو.

وبدأ توني الموسم مع الأهلي بالفوز على نيوم بهدف نظيف سجله، ثم سجل ثلاثية ضد العربي في كأس الملك.