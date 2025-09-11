بعد التأهل لملحق كأس العالم.. مدرب بوليفيا يرفض فكرة عودة هداف المنتخب التاريخي من الاعتزال

رفض أوسكار فيليجاس المدير الفني لـ منتخب بوليفيا فكرة عودة مارسيلو مورينو من الاعتزال للمشاركة مع المنتخب في الملحق العالمي لكأس العالم 2026.

وخطف منتخب بوليفيا بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في الجولة الأولى من فنزويلا بعد فوز تاريخي على البرازيل بهدف دون رد.

وقال فيليجاس في تصريحات لـ "راديو دي سبورتس": "من وجهة نظري الأمر ليس خطيرا، لم يلعب منذ عام، وكمدير فني أتابع فقط اللاعبين الذين يلعبون في مستوى عالي".

وأوضح "أعتقد أن الخطوة الأولى له هي البحث عن نادٍ، ثم سنرى إذا كان سيصبح لاعبا مهما لنا أم لا".

وأكمل "هذا لا ينتقص منه، هو لاعب كبير وهداف وقدوة في بوليفيا، ونحترمه لكن الأمر مضحك بالنسبة لي".

الهداف التاريخي لمنتخب بوليفيا اعتزل بعمر 37 عاما في 2024 بقميص كروزيرو البرازيلي.

وظهر مورينو في حوار يبدي رغبته في العودة لتمثيل منتخب بوليفيا بعد التأهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم في شهر مارس 2026 بمشاركة 6 منتخبات يتأهل منها 2 للمونديال.

وسجل مورينو 31 هدفا بقميص بوليفيا في 108 مباراة دولية آخرها ضد السعودية وديا في 2023.

ولعب مورينو من قبل لأندية كروزيرو وفلامنجو جريميو في البرازيل وشاختار الأوكراني وويجان الإنجليزي وفيردر بريمن الألماني.

يذكر أن مورينو وُلد لأب برازيلي وأم بوليفية ولعب لمنتخبات الشباب في البرازيل ثم ارتدى قميص منتخب بوليفيا لأول مرة في 2007.