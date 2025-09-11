جناح منتخب مصر للشباب يشارك في تدريبات الفريق الأول لـ ليفربول

ظهر كريم أحمد لاعب منتخب مصر للشباب في تدريبات الفريق الأول لـ ليفربول.

وشارك كريم في التدريب الأول للفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وشهد المران الظهور الأول لألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد بعد عودته من الواجب الوطني مع منتخب بلاده.

واستعان الجهاز الفني لليفربول ببعض لاعبي فريق الشباب في المران الذي شهد غياب معظم اللاعبين الدوليين، بينهم النجم محمد صلاح.

وتدرب كريم أحمد مع بعض أعضاء الفريق الأول أمثال جيريمي فريمبونج وفيدريكو كييزا وجو جوميز وإيزاك.

في يوليو الماضي، وقع الشاب المصري كريم أحمد على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول.

ويلعب البالغ من العمر 18 عامًا في أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة.

ويستطيع كريم أحمد اللعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي.

يذكر أن كريم انضم لأحد معسكرات منتخب الشباب الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم للشباب أواخر هذا الشهر.

لكنه غاب عن معسكر منتخب الشباب الحالي والذي يعد المعسكر الأخير قبل خوض النهائيات.

قبل أيام، كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أرسنال وليفربول يتمسكان بكل من كامرون إسماعيل وكريم أحمد وعدم انضمامها إلى منتخب مصر للشباب بالوقت الحالي".

وأوضح "يأتي ذلك بسبب طول وقت المعسكرات، وهناك تنسيق لتواجد الثنائي رفقة المنتخب في كأس العالم تحت 20 عاما بتشيلي".

وشهدت القائمة تواجد 6 محترفين وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين وتيبو جابرييل لاعب ماينز وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير وعمرو بيبو لاعب أراو السويسري وعمر خضر لاعب أستون فيلا.

وتقرر السفر إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر الجاري ضمن الاستعدادات لكأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.