جناح منتخب مصر للشباب يشارك في تدريبات الفريق الأول لـ ليفربول

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

مران ليفربول

ظهر كريم أحمد لاعب منتخب مصر للشباب في تدريبات الفريق الأول لـ ليفربول.

وشارك كريم في التدريب الأول للفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وشهد المران الظهور الأول لألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد بعد عودته من الواجب الوطني مع منتخب بلاده.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: إصابة إيسوجو.. وتشيلسي يخشي من غيابه لنهاية العام لياو: على استعداد للعب كمهاجم أو جناح في ميلان ثنائي ألميريا ينتقل إلى الدوري السعودي لمدة عامين.. إريكسن ينضم إلى فولفسبورج

واستعان الجهاز الفني لليفربول ببعض لاعبي فريق الشباب في المران الذي شهد غياب معظم اللاعبين الدوليين، بينهم النجم محمد صلاح.

وتدرب كريم أحمد مع بعض أعضاء الفريق الأول أمثال جيريمي فريمبونج وفيدريكو كييزا وجو جوميز وإيزاك.

في يوليو الماضي، وقع الشاب المصري كريم أحمد على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول.

ويلعب البالغ من العمر 18 عامًا في أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة.

ويستطيع كريم أحمد اللعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي.

يذكر أن كريم انضم لأحد معسكرات منتخب الشباب الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم للشباب أواخر هذا الشهر.

لكنه غاب عن معسكر منتخب الشباب الحالي والذي يعد المعسكر الأخير قبل خوض النهائيات.

قبل أيام، كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أرسنال وليفربول يتمسكان بكل من كامرون إسماعيل وكريم أحمد وعدم انضمامها إلى منتخب مصر للشباب بالوقت الحالي".

وأوضح "يأتي ذلك بسبب طول وقت المعسكرات، وهناك تنسيق لتواجد الثنائي رفقة المنتخب في كأس العالم تحت 20 عاما بتشيلي".

Image

وشهدت القائمة تواجد 6 محترفين وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين وتيبو جابرييل لاعب ماينز وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير وعمرو بيبو لاعب أراو السويسري وعمر خضر لاعب أستون فيلا.

وتقرر السفر إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر الجاري ضمن الاستعدادات لكأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

محمد صلاح ليفربول كريم أحمد
نرشح لكم
بوستيكوجلو: أحب الفوز بالألقاب.. وهذا ما أريد تحقيقه مع نوتنجهام فورست الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لـ تشيلسي.. ورد من النادي ذا أثليتك: إصابة إيسوجو.. وتشيلسي يخشي من غيابه لنهاية العام سبينس: أول مسلم في تاريخ منتخب إنجلترا؟ نعمة من الله سكاي: إريكسن على أعتاب الانضمام لـ فولفسبورج إيزاك يشارك لأول مرة في تدريبات ليفربول عاد بعد شهرين.. فابيانسكي ينضم مجددا لـ وست هام أجندة سيتي حتى توقف أكتوبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ مرموش قبل مواجهتي جيبوتي وغينيا
أخر الأخبار
بوستيكوجلو: أحب الفوز بالألقاب.. وهذا ما أريد تحقيقه مع نوتنجهام فورست 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: أونانا يطير إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون 53 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لـ تشيلسي.. ورد من النادي ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب الشباب الجديد: لم انتقل إلى الدوري السعودي من أجل المال فقط ساعة | سعودي في الجول
بعد خسارة فرصة التأهل للملحق العالمي.. باتيتسا يرحل عن تدريب منتخب فنزويلا ساعة | أمريكا
بعد التأهل لملحق كأس العالم.. مدرب بوليفيا يرفض فكرة عودة هداف المنتخب التاريخي من الاعتزال 2 ساعة | أمريكا
وكيلة رابيو: ميلان كان الخيار الأول له 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جناح منتخب مصر للشباب يشارك في تدريبات الفريق الأول لـ ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513192/جناح-منتخب-مصر-للشباب-يشارك-في-تدريبات-الفريق-الأول-لـ-ليفربول