ذا أثليتك: إصابة إيسوجو.. وتشيلسي يخشي من غيابه لنهاية العام

يخشى نادي تشيلسي الإنجليزي من غياب داريو إيسوجو لاعب الفريق الجديد حتى نهاية 2025.

وتعرض إيسوجو للإصابة مع منتخب البرتغال للشباب.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن اللاعب الشاب تقرر حاجته لإجراء جراحة في الفخذ، ولم تتحدد بعد مدة غياب اللاعب بشكل نهائي.

وانضم إيسوجو في الصيف من سبورتنج لشبونة إلى تشيلسي مقابل 18.5 مليون جنيه إسترليني وشارك في 3 مباريات مع الفريق بكأس العالم للأندية.

وانضم البرتغالي صاحب الـ20 ليكون البديل للإكوادوري مويسيس كايسيدو.

وكتب اللاعب منذ أيام على "إنستجرام": "للأسف، خلال فترة التوقف الدولي مع المنتخب، شعرت بشيء في فخذي سيُبقيني خارج الملاعب لفترة. من المُحبط أن نبدأ الموسم بهذه الطريقة، لكنني أؤمن حقًا أن لكل شيء سببًا. سأعود أقوى".

وتعد تلك ثالث إصابة كبيرة تضرب لاعبي تشيلسي هذا الموسم بعد إصابة ليفي كولويل بقطع في الرباط الصليبي وغيابه المتوقع لنهاية الموسم.

بالإضافة لتعرض ليام ديلاب لإصابة ستبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة شهرين تعرض لها خلال لقاء فولام.

ويستعد تشيلسي للقاء برينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

