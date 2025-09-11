كرة يد - خسارة باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا من حامل اللقب.. وخالد وليد يفوز

خسر باريس سان جيرمان أولى مباريات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد موسم 2025-26.

وشارك الثنائي المصري يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل بقميص العملاق الباريسي ضد ماجديبورج الألماني حامل اللقب بنتيجة 37-31.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق الألماني بنتيجة 21-17 وفي الثاني حافظ على تقدمه بنتيجة 16-14 وفاز باللقاء.

وتصدر ماجديبورج ترتيب المجموعة الثانية مبكرا برصيد نقطتين لحين استكمال باقي مباريات الجولة الأولى.

The current champions are dominating the first half with 21 goals over @psghand 🇩🇪SC Magdeburg 21 - 17 Paris Saint-Germain 🇫🇷#ehfcl #clm #handball pic.twitter.com/U1Z4fZdRjg — EHF Champions League (@ehfcl) September 10, 2025

وفي نفس المجموعة فاز يوروفارم بوليستر والذي يلعب له خالد وليد على زغرب الكرواتي بنتيجة 25-23 ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت حصولها على حقوق نقل بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأفادت أون سبورت عبر حسابها على "فيسبوك" أنه سيتم نقل البطولة من دور المجموعات وحتى الفاينل فور في يونيو 2026 أي المنافسة بأكملها.

وبخلاف رباعي فيزبريم يتواجد العديد من المصريين المشاركين مع فرقهم في البطولة.

باريس سان جيرمان الفرنسي يضم الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يضم محمد علي.

برشلونة يضم سيف الدرع.

كيلسي البولندي يضم حسن قداح.

يوروفارم بوليستر يضم خالد وليد.