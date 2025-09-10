لمدة عامين.. إريكسن ينضم إلى فولفسبورج

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن في صفقة انتقال حر.

وسيرتدي اللاعب المخضرم القميص رقم 24 عاما ووقع على عقود انتقاله حتى صيف 2027، عقب نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقال إريكسن عبر موقع النادي: "يعد فولفسبورج محطتي الأولى في الدوري الألماني وأتطلع بشوق لهذه المغامرة الجديدة، ومقتنع أنني أستطيع إحداث الفارق مع الفريق".

أخبار متعلقة:
سكاي: إريكسن على أعتاب الانضمام لـ فولفسبورج يواصل التشبث بالأبطال.. دورتموند يسحق فولفسبورج برباعية ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: روزه المرشح الأبرز لقيادة فولفسبورج الموسم المقبل ثنائية عمورة لا تكفي.. بايرن ميونيخ ينتصر على فولفسبورج في مواجهة الـ 5 أهداف

وستكون تلك التجربة الأولى لصانع الألعاب البالغ 33 عاما في ألمانيا.

إريكسن خاض خلال مسيرته 650 مباراة بقمصان أياكس وتوتنام وإنتر وبرينتفورد ومانشتر يونايتد.

وفي الدوري الإنجليزي خاض 310 مباراة سجل 55 عدفا وصنع 81.

وبقميص منتحب الدنمارك سجل 46 هدفا في 144.

وفي الموسم الماضي شارك في 35 مباراة سجل 5 وصنع 6 في كل المسابقات.

وأصبح الدنماركي عاشر صفقات الفريق الألماني في الصيف الحالي.

وضم الفريق كل من فيني سوزا ومحمد الأمين عمورة وآرون زيهنتر وآدم داغيم وياسبر ليندستورم وسائيل كيبيمدي وجينسون سيليت ودينيس فافرو وياكوب زيلينسكي.

ويستعد الفريق للقاء كولن في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

فولفسبورج الدوري الألماني كريستيان إريكسن
نرشح لكم
المايسترو الجديد.. الشباب يضم ياسين عدلي من ميلان جوائز رابطة الدوري البرتغالي - رونالدو "الأفضل على مر العصور".. وتكريم ناني وبيبي وجيوكيريس ستيف مانداندا يعلن اعتزاله كرة القدم سبينس: أول مسلم في تاريخ منتخب إنجلترا؟ نعمة من الله فاردي: نصيحة ماريسكا سبب انتقالي لـ كريمونيسي سكاي: إريكسن على أعتاب الانضمام لـ فولفسبورج عاد بعد شهرين.. فابيانسكي ينضم مجددا لـ وست هام سر دخول مدرب النمسا لملعب مباراة البوسنة والهرسك بدراجة هوائية
أخر الأخبار
يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد 4 ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: مستاء مما حدث الموسم الماضي.. وكنت أرغب في التعاقد مع 5 لاعبين 4 ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: لم أكن لاعبا موهوبا وإنما مقاتلا وهو ما نقلته للاعبي بيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - خسارة باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا من حامل اللقب.. وخالد وليد يفوز 4 ساعة | كرة يد
المايسترو الجديد.. الشباب يضم ياسين عدلي من ميلان 5 ساعة | سعودي في الجول
لتدعيم الدفاع.. اتحاد جدة يضم يان كارلو سيميتش 5 ساعة | سعودي في الجول
جوائز رابطة الدوري البرتغالي - رونالدو "الأفضل على مر العصور".. وتكريم ناني وبيبي وجيوكيريس 5 ساعة | الكرة الأوروبية
لمدة عامين.. إريكسن ينضم إلى فولفسبورج 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513178/لمدة-عامين-إريكسن-ينضم-إلى-فولفسبورج