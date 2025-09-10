لمدة عامين.. إريكسن ينضم إلى فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن في صفقة انتقال حر.

كريستيان إريكسن النادي : فولفسبورج فولفسبورج

وسيرتدي اللاعب المخضرم القميص رقم 24 عاما ووقع على عقود انتقاله حتى صيف 2027، عقب نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقال إريكسن عبر موقع النادي: "يعد فولفسبورج محطتي الأولى في الدوري الألماني وأتطلع بشوق لهذه المغامرة الجديدة، ومقتنع أنني أستطيع إحداث الفارق مع الفريق".

وستكون تلك التجربة الأولى لصانع الألعاب البالغ 33 عاما في ألمانيا.

إريكسن خاض خلال مسيرته 650 مباراة بقمصان أياكس وتوتنام وإنتر وبرينتفورد ومانشتر يونايتد.

وفي الدوري الإنجليزي خاض 310 مباراة سجل 55 عدفا وصنع 81.

وبقميص منتحب الدنمارك سجل 46 هدفا في 144.

وفي الموسم الماضي شارك في 35 مباراة سجل 5 وصنع 6 في كل المسابقات.

وأصبح الدنماركي عاشر صفقات الفريق الألماني في الصيف الحالي.

وضم الفريق كل من فيني سوزا ومحمد الأمين عمورة وآرون زيهنتر وآدم داغيم وياسبر ليندستورم وسائيل كيبيمدي وجينسون سيليت ودينيس فافرو وياكوب زيلينسكي.

ويستعد الفريق للقاء كولن في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.