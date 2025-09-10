كما كشف في الجول - منتخب مصر الثاني يعلن موعد السفر إلى البحرين لخوض وديتين

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 23:00

كتب : محمد جمال

حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب بقطر عن موعد السفر إلى البحرين استعدادا لخوض مباراتين وديتين.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب.

ووجه حلمي طولان المدير الفني ببدء الترتيب للمعسكر المقبل في أجندة أكتوبر، حيث تحدد السفر إلى البحرين يوم 6 أكتوبر.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية 13 من الشهر نفسه.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق خوض مباراتين وديتين أمام البحرين في توقف أكتوبر. (مزيد من التفاصيل)

من جانبه، أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق عن سعادته بنتائج المعسكر الأول وتحقيق الفوز في مباراتيه أمام تونس.

وأشاد طولان بالتزام اللاعبين وروحهم العالية خلال المعسكر سواء في مقر الإقامة أو التدريبات.

كما تقرر خوض 3 مباريات في المعسكر الأخير بنوفمبر مع منتخبات مشاركة في البطولة المقرر انطلاقها مطلع ديسمبر.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

