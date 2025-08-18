خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب

يواصل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان المدير الفني تجهيزاته لخوض منافسات كأس العرب بخوض عدد من المباريات الودية.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وعلم FilGoal.com أن منتخب مصر الثاني قد أتم اتفاقه بأن يحل ضيفا على البحرين في التوقف الدولي بشهر أكتوبر المقبل لخوض مباراتين وديتين ضد المنتخب البحريني ضمن الاستعدادات لكأس العرب.

كما تقرر خوض 3 مباريات في المعسكر الأخير بنوفمبر مع منتخبات مشاركة في البطولة المقرر انطلاقها مطلع ديسمبر.

وسيخوض المنتخب وديتين ضد نسور قرطاج يومي 6 و9 سبتمبر المقبل في القاهرة خلال الأجندة الدولية.

وكان قد تم الإعلان عن استضافة مدينة الإسماعيلية مباراتي منتخب مصر الثاني الودية ضد تونس.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.