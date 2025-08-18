خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 14:03

كتب : محمد جمال

حلمي طولان مع هاني أبو ريدة

يواصل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان المدير الفني تجهيزاته لخوض منافسات كأس العرب بخوض عدد من المباريات الودية.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وعلم FilGoal.com أن منتخب مصر الثاني قد أتم اتفاقه بأن يحل ضيفا على البحرين في التوقف الدولي بشهر أكتوبر المقبل لخوض مباراتين وديتين ضد المنتخب البحريني ضمن الاستعدادات لكأس العرب.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – تحديد مباريات ملحق بطولة أفرباسكت.. تعرف على طريق مصر في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر سلة - باترك جاردنر: سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا

كما تقرر خوض 3 مباريات في المعسكر الأخير بنوفمبر مع منتخبات مشاركة في البطولة المقرر انطلاقها مطلع ديسمبر.

وسيخوض المنتخب وديتين ضد نسور قرطاج يومي 6 و9 سبتمبر المقبل في القاهرة خلال الأجندة الدولية.

وكان قد تم الإعلان عن استضافة مدينة الإسماعيلية مباراتي منتخب مصر الثاني الودية ضد تونس.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

منتخب مصر الثاني مصر حلمي طولان أحمد حسن البحرين
نرشح لكم
بعد معسكر المغرب.. وصول بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة في الجول يكشف موعد إعلان حسام حسن قائمة المنتخب.. وانضمام صلاح مطلع سبتمبر في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية المغرب.. وارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني منتخب الشباب يتعادل وديا مع المغرب ضمن الاستعدادات لكأس العالم حمزة وبلال عطية على رأس قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليح
أخر الأخبار
نوتنجهام فورست يضم هداف رين 14 دقيقة | ميركاتو
نابولي يعلن إصابة لوكاكو.. وتقارير تتوقع غيابه لفترة طويلة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق 32 دقيقة | الدوري المصري
النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول 43 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب 59 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين ساعة | الدوري المصري
هالر يستمر مع أوتريخت حتى 2026 ساعة | ميركاتو
أثليتك: جناح ليفربول يجتاز الكشف الطبي مع بورنموث ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511495/خبر-في-الجول-منتخب-مصر-الثاني-يحل-ضيفا-على-البحرين-وديا-في-أكتوبر-استعدادا-لكأس-العرب