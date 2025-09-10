وليد صلاح الدين: النحاس مستمر حتى توقف أكتوبر.. وهذه خطة تجديد عقود 6 لاعبين

شدد وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي على استمرار عماد النحاس حتى التوقف الدولي المقبل في منصب المدير الفني.

يقود عماد النحاس الفريق فنيا بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني أجنبي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال مدير الكرة في الأهلي عبر قناة النادي: "ملف المدرب الأجنبي على طاولة لجنة التخطيط وهو مؤجل في الوقت الحالي، وكامل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس خلال الخمس مباريات المقبلة حتى توقف أكتوبر القادم.

وأضاف "إن شاء الله عماد النحاس وجهازه الفني مستمر في الخمس مباريات المقبلة، ومهم جدا تحقيق الفوز بتلك المواجهات".

وتابع عن انضمامه رفقة محمد يوسف إلى لجنة التخطيط: "انضممت مع محمد يوسف إلى لجنة التخطيط لنحاول وضع نظام أكثر وضوحا في ملفات تجديد عقود اللاعبين".

وأكمل "لدينا 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم واللجنة ستحدد القيم المالية للتجديد وفقا لمعايير مثل السمات الشخصية والأداء الفني وتأثير اللاعب في الفريق واسمه وصورته التجارية وهو أمر مهم في الأهلي".

وواصل "سنفتح ملفات عقود اللاعبين الذين تنتهي بعد موسمين أو 3 في وقت لاحق، والأولوية للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم".

وشدد "اللجنة ستحدد قيمة تجديد تعاقد اللاعب وإذا وافق سيستمر مع الفريق وإذا رفض فسنعلن الأمر برحيله بنهاية عقده".

وتنتهي عقود السداسي كريم فؤاد ومصطفى شوبير وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" بنهاية الموسم الجاري.

وكشف استعدادات الفريق لمواجهة إنبي قائلا: "صفوف الفريق ستكتمل غدا الخميس بانضمام كل اللاعبين لمعسكر الفريق عقب نهاية التوقف الدولي".

وأردف "ياسين مرعي عاد للتدريبات الجماعية من جديد، وكذلك عاد إمام عاشور للمشاركة في المران، وتتبقى عودة الثلاثي ياسر إبراهيم ثم محمد شكري ثم أشرف داري بالترتيب مع اقترابهم من التعافي من الإصابة".

وأشاد "أحمد عبد القادر يتدرب بشكل جيد وهو فرد من أفراد المنظومة، والأهلي يحتاج كل اللاعبين لتخطي تلك المرحلة".

وأتم "عرض لحسين الشحات؟ كل شيء مؤجل حتى نهاية المباريات الـ 5 المقبلة".

وكشف FilGoal.com عن وصول عرض مغري لحسين الشحات من الاتحاد الليبي. (طالع التفاصيل)

وجاءت أجندة الأهلي حتى توقف أكتوبر كالآتي:

14 سبتمبر - إنبي × الأهلي - الدوري المصري

19 سبتمبر - الأهلي × سيراميكا كليوباترا - الدوري المصري

23 سبتمبر - حرس الحدود × الأهلي - الدوري المصري

29 سبتمبر - الأهلي × الزمالك - الدوري المصري

5 أكتوبر - كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط عقب مرور خمس جولات.

لكن الأهلي خاض 4 مباريات فقط بسبب الحصول على راحة في الجولة الثالثة من الدوري.

ويلعب الأهلي أولى مباريات هذا الموسم تحت قيادة عماد النحاس أمام إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري بعد إقالة خوسيه ريبيرو بعد الهزيمة من بيراميدز في الجولة الخامسة.