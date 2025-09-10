سبينس: أول مسلم في تاريخ منتخب إنجلترا؟ نعمة من الله

كشف دجيد سبينس لاعب منتخب إنجلترا ما يعني أن يكون أول لاعب مسلم يمثل الأسود الثلاثة.

وشارك لاعب توتنام في الفوز على صربيا بنتيجة 5-0 بدلا من رييس جيمس في الدقيقة 70.

صاحب الـ 25 عاما بات أول مسلم يخوض مباراة رسمية بقميص الأسود الثلاثة.

وقال سبينس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "تفاجأت لأنني لم أكن أعلم أنني أول لاعب مسلم في تاريخ منتخب إنجلترا، لذا حدوث ذلك بمثابة نعمة".

وأضاف "من الرائع أن أكتب التاريخ وألهم اللاعبين الصغار حول العالم، بأنهم يمكنهم فعل شيء مماثل".

وأكمل "أي كان الدين الذي تدين به، يجب أن تؤمن بالله، هو الأعظم بالنسبة لي ولا يُخيب ظنك أبدا، أيام مثل تلك خاصة بالنسبة لي بسبب الله".

وأتم "رحلتي لم تكن سهلة، لكن أنا الآن لاعب لمنتخب إنجلترا وأشعر أنني فوق القمر".

وانضم ظهير توتنام، الذي خاض 6 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، إلى قائمة المنتخب الأول لأول مرة.

ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن ألبانيا.

ويتبق لمنتخب إنجلترا 3 مباريات ضد لاتفيا وصربيا وألبانيا.

