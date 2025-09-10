كرة يد - محمد علي يتألق في فوز لشبونة على دينامو بوخارست بدوري أبطال أوروبا

تألق محمد علي حارس مرمى منتخب مصر مع فريق سبورتنج لشبونة في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتغلب سبورتنج لشبونة على دينامو بوخارست بنتيجة 33-30 في الجولة الافتتاحية.

ونجح محمد علي في تحقيق 8 تصديات ناجحة ساهمت في فوز فريقه خارج ملعبه.

ويستضيف سبورتنج لشبونة فريق كيلسي البولندي يوم 18 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت حصولها على حقوق نقل بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأفادت أون سبورت عبر حسابها على "فيسبوك" أنه سيتم نقل البطولة من دور المجموعات وحتى الفاينل فور في يونيو 2026 أي المنافسة بأكملها.

وبخلاف لشبونة يتواجد العديد من المصريين المشاركين مع فرقهم في البطولة.

ويضم فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو".

باريس سان جيرمان الفرنسي يضم الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يضم محمد علي.

برشلونة يضم سيف الدرع.

كيلسي البولندي يضم حسن قداح.

يوروفارم بوليستر يضم خالد وليد.