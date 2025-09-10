سكاي: إريكسن على أعتاب الانضمام لـ فولفسبورج
الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 20:13
كتب : FilGoal
أصبح الدنماركي كريستيان إريكسن على أعتاب الانضمام لـ فولفسبورج الألماني.
كريستيان إريكسن
النادي : لاعب حر
وستكون تلك التجربة الأولى لصانع الألعاب البالغ 33 عاما في ألمانيا.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الألمانية فإنه من المتوقع أن يجري الكشف الطبي لاحقا بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.
وبدأ إريكسن مشواره في أياكس الهولندي ثم توتنام الإنجليزي ثم إنتر الإيطالي وعاد لإنجلترا من بوابة فريقي برينتفورد ومانشستر يونايتد.
ورحل إريكسن عن صفوف الشياطين الحمر بنهاية الموسم الماضي.
إريكسن خاض خلال مسيرته 650 مباراة بقمصان أياكس وتوتنام وإنتر وبرينتفورد ومانشتر يونايتد.
وفي الدوري الإنجليزي خاض 310 مباراة سجل 55 عدفا وصنع 81.
وبقميص منتحب الدنمارك سجل 46 هدفا في 144.
وفي الموسم الماضي شارك في 35 مباراة سجل 5 وصنع 6 في كل المسابقات.
