سكاي: إريكسن على أعتاب الانضمام لـ فولفسبورج

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك - سلوفينيا

أصبح الدنماركي كريستيان إريكسن على أعتاب الانضمام لـ فولفسبورج الألماني.

وستكون تلك التجربة الأولى لصانع الألعاب البالغ 33 عاما في ألمانيا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الألمانية فإنه من المتوقع أن يجري الكشف الطبي لاحقا بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

أخبار متعلقة:
وكيل إريكسن يوضح رأيه من عرض ريكسهام ديلي ميل: إريكسن قد يعود لأياكس في الموسم المقبل إريكسن يلمح للرحيل عن مانشستر يونايتد رومانو يكشف مستقبل إريكسن مع مانشستر يونايتد

وبدأ إريكسن مشواره في أياكس الهولندي ثم توتنام الإنجليزي ثم إنتر الإيطالي وعاد لإنجلترا من بوابة فريقي برينتفورد ومانشستر يونايتد.

ورحل إريكسن عن صفوف الشياطين الحمر بنهاية الموسم الماضي.

إريكسن خاض خلال مسيرته 650 مباراة بقمصان أياكس وتوتنام وإنتر وبرينتفورد ومانشتر يونايتد.

وفي الدوري الإنجليزي خاض 310 مباراة سجل 55 عدفا وصنع 81.

وبقميص منتحب الدنمارك سجل 46 هدفا في 144.

وفي الموسم الماضي شارك في 35 مباراة سجل 5 وصنع 6 في كل المسابقات.

كريستيان إريكسن فولفسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
سبينس: أول مسلم في تاريخ منتخب إنجلترا؟ نعمة من الله إيزاك يشارك لأول مرة في تدريبات ليفربول عاد بعد شهرين.. فابيانسكي ينضم مجددا لـ وست هام أجندة سيتي حتى توقف أكتوبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ مرموش قبل مواجهتي جيبوتي وغينيا أجندة ليفربول حتى توقف أكتوبر.. 7 مباريات في 20 يوما لـ صلاح قبل مواجهتي جيبوتي وغينيا سيتي يعلن غياب مرموش عن لقاء مانشستر يونايتد.. وتفاصيل الإصابة شكوك حول لحاق مرموش بدربي مانشستر بعد وصوله للقاهرة على عكازين تشيلسي يعلن خضوع لاعبه لجراحة
أخر الأخبار
يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: مستاء مما حدث الموسم الماضي.. وكنت أرغب في التعاقد مع 5 لاعبين ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: لم أكن لاعبا موهوبا وإنما مقاتلا وهو ما نقلته للاعبي بيراميدز ساعة | الدوري المصري
كرة يد - خسارة باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا من حامل اللقب.. وخالد وليد يفوز ساعة | كرة يد
المايسترو الجديد.. الشباب يضم ياسين عدلي من ميلان ساعة | سعودي في الجول
لتدعيم الدفاع.. اتحاد جدة يضم يان كارلو سيميتش ساعة | سعودي في الجول
جوائز رابطة الدوري البرتغالي - رونالدو "الأفضل على مر العصور".. وتكريم ناني وبيبي وجيوكيريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لمدة عامين.. إريكسن ينضم إلى فولفسبورج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513165/سكاي-إريكسن-على-أعتاب-الانضمام-لـ-فولفسبورج