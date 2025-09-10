عاد بعد شهرين.. فابيانسكي ينضم مجددا لـ وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عودة لوكاس فابيانسكي مرة أخرى بعد شهرين فقط من نهاية تعاقده.

لوكاس فابيانسكي النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

وانتهى تعاقد البولندي المخضرم بنهاية الموسم الماضي ورحل عن صفوف الفريق لكن بعد بداية الموسم عاد مجددا.

ووقّع مجددا لصفوف الهامرز لمدة موسم واحد حتى صيف 2026.

وسبق أن شارك فابيانسكي بقميص الهامرز في 216 مباراة وفاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2023.

وقال البولندي للموقع الرسمي: "سعيد جدا جدا للعودة للنادي الذي يعني لي الكثير، ورؤية الأشخاص مجددا تجعل الأمر رائع وجميل".

West Ham United is pleased to confirm that Łukasz Fabiański has rejoined the Club on a contract until the end of the 2025/26 season 🤝 — West Ham United (@WestHam) September 10, 2025

فيما قال جراهام بوتر عبر الموقع الرسمي: "سعداء للغاية بعودة لوكاس للمجموعة، عودته بسبب أنه حارس كبير ومحترف، وهو الخيار المثالي للدور الذي نرغبه".

وأصبح فابيانسكي ثامن صفقات الفريق اللندني في الموسم الجاري.

وسيتواجد فابيانسكي في حراسة المرمى مع كل من الفرنسي ألفونس أريولا والدنماركي مادس هيرمنسين القادم من ليستر سيتي.

ويستعد الفريق لمواجهة توتنام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.