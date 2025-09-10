كأس الخليج تحت 20 - السعودية تتوج باللقب على حساب اليمن

توج منتخب السعودية بالفوز بلقب كأس الخليج تحت 20 عاما بالفوز على اليمن بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وشارك منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس في البطولة وودع من مرحلة المجموعات محققا فوزا وحيدا.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف عبد العزيز الشمري في الدقيقة 7.

وأضاف الشمري الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وقلص مختار موفق الفارق في الدقيقة 37 الفارق لصالح منتخب اليمن، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 61 عزز فارس بن سالم هدف السعودية الثالث معززا تقدم الأخضر.

يذكر أن ذلك ثاني لقاء يجمع المنتخبين في البطولة بعد اللقاء الأول في دور المجموعات إذ انتصر منتخب السعودية بنتيجة 1-0.