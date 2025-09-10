القسم الثاني ب - رغم الهزيمة.. اتحاد الكرة يعتبر النجوم فائزا على بنها
الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 17:02
كتب : رضا السنباطي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم احتساب نقاط مباراة النجوم وبنها بالقسم الثاني ب لصالح النجوم.
وكانت المباراة قد انتهت بفوز بنها بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري.
وقرر الاتحاد احتساب نتيجة المباراة لصالح النجوم بسبب مشاركة محمد زيدان برفقة بنها.
وكان زيدان قد حصل على 3 بطاقات صفراء مع نهاية الموسم الماضي، ولذلك كان يجب إيقافه في الجولة الأولى من الموسم الحالي.
واعتبر اتحاد الكرة نادي بنها مهزومًا في المباراة بنتيجة 2-0.
وقرر نادي بنها إيقاف الجهاز الإداري للفريق بعد الخطأ القانوني الذي ارتكبه.
ويصعد 3 فرق إلى دوري المحترفين من دوري الدرجة الثانية ب خلال الموسم المقبل.
