أجندة سيتي حتى توقف أكتوبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ مرموش قبل مواجهتي جيبوتي وغينيا

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

مصر - سيراليون - عمر مرموش

كان عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي يأمل في العودة إلى صفوف ناديه سليما استعدادا لخوض المباريات عقب نهاية توقف سبتمبر الجاري وحتى أكتوبر المقبل.

وينطلق توقف أكتوبر المقبل خلال الفترة من 6 إلى 14 ويشهد خوض منتخب مصر لمباراتين في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

كما تحوم الشكوك حول قدرته على اللحاق بالمباراة التالية، ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل سيتي مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة مانشستر يونايتد في دربي المدينة بالدوري الإنجليزي، لكن مرموش لن يشارك في اللقاء، حسبما أعلن ناديه (التفاصيل).

وتأتي أجندة سيتي حتى توقف أكتوبر كالآتي:

الأحد 14 سبتمبر: مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

الخميس 18 سبتمبر: مانشستر سيتي × نابولي - دوري أبطال أوروبا

الأحد 21 سبتمبر: أرسنال × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 24 سبتمبر: هدرسفيلد تاون × مانشستر سيتي - كأس رابطة المحترفين

السبت 27 سبتمبر: بيرنلي × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 1 أكتوبر: موناكو × مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

الأحد 5 أكتوبر: برينتفورد × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

