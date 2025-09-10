أجندة ليفربول حتى توقف أكتوبر.. 7 مباريات في 20 يوما لـ صلاح قبل مواجهتي جيبوتي وغينيا

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح - حسام حسن

يبدأ محمد صلاح مع ناديه ليفربول استعداداته لخوض المباريات عقب نهاية توقف سبتمبر الجاري وحتى أكتوبر المقبل.

وينطلق توقف أكتوبر المقبل خلال الفترة من 6 إلى 14 ويشهد خوض منتخب مصر لمباراتين في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

ويستهل ليفربول مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وتأتي أجندة ليفربول حتى توقف أكتوبر كالآتي:

الأحد 14 سبتمبر: بيرنلي × ليفربول - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 17 سبتمبر: ليفربول × أتليتكو مدريد - دوري أبطال أوروبا

السبت 20 سبتمبر: ليفربول × إيفرتون - الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 23 سبتمبر: ليفربول × ساوثامبتون - كأس رابطة المحترفين

السبت 27 سبتمبر: كريستال بالاس × ليفربول - الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 30 سبتمبر: جالاتا سراي × ليفربول - دوري أبطال أوروبا

السبت 4 أكتوبر: تشيلسي × ليفربول - الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر
