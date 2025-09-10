سر دخول مدرب النمسا لملعب مباراة البوسنة والهرسك بدراجة هوائية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 16:10

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب النمسا

ظهر رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، وهو يقود دراجة هوائية لدخول ملعب مباراة فريقه ضد البوسنة والهرسك.

رانجنيك استخدم الدراجة للتنقل من غرفة خلع الملابس إلى مقاعد البدلاء، ثم العودة بها أثناء خروجه من الملعب.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن سبب استعانة رانجنيك بالدراجة داخل الملعب، حيث أوضحت أنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية في الكاحل ولا يزال في مرحلة التعافي، مما يمنعه من السير لمسافات طويلة.

وفاز منتخب النمسا على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل هدفي النمسا كل من مارسيل سابيتزر وكونراد لايمر.

ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك المتصدرة، والتي خاضت مباراة أكثر.

