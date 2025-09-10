سيتي يعلن غياب مرموش عن لقاء مانشستر يونايتد.. وتفاصيل الإصابة

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 14:57

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر ضد إثيوبيا

أعلن نادي مانشستر سيتي غياب مهاجمه عمر مرموش عن لقاء دربي مانشستر أمام يونايتد يوم الأحد بسبب الإصابة.

وأصيب مرموش في الركبة خلال الدقائق الأولى من مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.

وأفاد سيتي عبر موقعه أن الفحوصات الأولية التي أُجريت لعمر في مصر أظهرت أنه لن يكون متاحا للمشاركة في دربي مانشستر بسبب الإصابة في الركبة.

وأوضح سيتي أن مرموش سيعود إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة عائدة من بوركينا فاسو، وكان معها مرموش الذي عاد على عكازين.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن إصابة مرموش، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وأضاف "سيُجري اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة صباح الأربعاء".

May be an image of 7 people

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب 4 أغسطس بالجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووصلت البعثة صباح يوم الأربعاء قادمة من بوركينا فاسو بعد نهاية معسكر شهر سبتمبر الحالي.

واستقبل البعثة في المطار، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

May be an image of 6 people and suitcase

ولم يصل محمد صلاح برفقة البعثة إذ انطلق نحو إنجلترا من بوركينا فاسو بشكل مباشر على متن طائرة خاصة وفرها نادي ليفربول.

وارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 20 في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب أصحاب أفضل مركز ثاني في ملحق مؤهل للبطولة.

عمر مرموش منتخب مصر مانشستر سيتي
