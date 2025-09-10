شكوك حول لحاق مرموش بدربي مانشستر بعد وصوله للقاهرة على عكازين

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر ضد إثيوبيا

تحوم الشكوك حول قدرة عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على اللحاق بمباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في دربي المدينة يوم الأحد.

وأصيب مرموش في الدقائق الأولى من مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة عائدة من بوركينا فاسو، وكان معها مرموش الذي عاد على عكازين.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن إصابة مرموش، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وأضاف "سيُجري اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة صباح الأربعاء".

May be an image of 7 people

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بوركينا فاسو بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب 4 أغسطس بالجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووصلت البعثة صباح يوم الأربعاء قادمة من بوركينا فاسو بعد نهاية معسكر شهر سبتمبر الحالي.

واستقبل البعثة في المطار، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

May be an image of 6 people and suitcase

ولم يصل محمد صلاح برفقة البعثة إذ انطلق نحو إنجلترا من بوركينا فاسو بشكل مباشر على متن طائرة خاصة وفرها نادي ليفربول.

وارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 20 في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب أصحاب أفضل مركز ثاني في ملحق مؤهل للبطولة.

