الأرجنتين تنهي تصفيات كأس العالم بخسارة من الإكوادور

أنهى منتخب الإكوادور تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.

وضمن كلا المنتخبين التأهل لكأس العالم مسبقا قبل خوض المباراة.

بالفوز يكون منتخب الإكوادور قد أنهى التصفيات بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما حصلت الأرجنتين على الصدارة برصيد 38 نقطة.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين للحصول على راحة.

وحصل نيكولاس أوتاميندي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 31 بعد خطأ على إنير فالنسيا المنفرد بالمرمى.

وسجل فالنسيا على هدف فوز الإكوادور في الدقيقة 13 من الوقت بدلا من الضائع بالشوط الأول من ركلة جزاء.

كما شهدت المباراة بطاقة حمراء أخرى حصل عليها مويسيس كايسيدو لاعب الإكوادور بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وفي مباراة أخرى تعادل منتخب أوروجواي مع تشيلي بدون أهداف.

كما فاز منتخب باراجواي على بيرو بهدف دون رد سجله ماتياس جالارزا فوندا في الدقيقة 78.