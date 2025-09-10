الأرجنتين تنهي تصفيات كأس العالم بخسارة من الإكوادور

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

إنير فالنسيا - الإكوادور ضد الأرجنتين

أنهى منتخب الإكوادور تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.

وضمن كلا المنتخبين التأهل لكأس العالم مسبقا قبل خوض المباراة.

بالفوز يكون منتخب الإكوادور قد أنهى التصفيات بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما حصلت الأرجنتين على الصدارة برصيد 38 نقطة.

أخبار متعلقة:
صاروخية رودريجو تقود البرازيل للفوز على إكوادور.. وتعادل مفاجئ لـ كولومبيا ديلي ميل: قبل الإعلان الرسمي.. استبعاد منتخب إكوادور من كأس العالم الجيل الذهبي.. إكوادور تحقق برونزية كأس العالم للشباب أمام إيطاليا بالفيديو - كوريا الجنوبية تطيح بالسنغال وترافق إكوادور إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين للحصول على راحة.

وحصل نيكولاس أوتاميندي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 31 بعد خطأ على إنير فالنسيا المنفرد بالمرمى.

وسجل فالنسيا على هدف فوز الإكوادور في الدقيقة 13 من الوقت بدلا من الضائع بالشوط الأول من ركلة جزاء.

كما شهدت المباراة بطاقة حمراء أخرى حصل عليها مويسيس كايسيدو لاعب الإكوادور بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وفي مباراة أخرى تعادل منتخب أوروجواي مع تشيلي بدون أهداف.

كما فاز منتخب باراجواي على بيرو بهدف دون رد سجله ماتياس جالارزا فوندا في الدقيقة 78.

الأرجنتين الإكوادور تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس تياجو سيلفا يفتح الباب للعودة لمنتخب البرازيل بعد خسارة فرصة التأهل للملحق العالمي.. باتيتسا يرحل عن تدريب منتخب فنزويلا بعد التأهل لملحق كأس العالم.. مدرب بوليفيا يرفض فكرة عودة هداف المنتخب التاريخي من الاعتزال بعد نهايتها.. الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 الهزيمة الأولى لأنشيلوتي.. بوليفيا تفوز على البرازيل وتتأهل لملحق كأس العالم بعد واقعة البصق.. إيقاف سواريز 3 مباريات في الدوري الأمريكي
أخر الأخبار
مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية.. ولا أستطيع الاختيار بين هذا الثنائي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية 38 دقيقة | الدوري المصري
تياجو ألكانتارا يبدأ عمله الرسمي مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مدرب موناكو: هذا موعد عودة بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية ساعة | أمريكا
تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس 2 ساعة | ميركاتو
لابورتا: كامب نو شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات 2 ساعة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513135/الأرجنتين-تنهي-تصفيات-كأس-العالم-بخسارة-من-الإكوادور