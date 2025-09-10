تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تحافظ على الصدارة بالتعادل مع الجابون

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

حافظ منتخب كوت ديفوار على صدارة مجموعته في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وذلك بالتعادل مع الجابون في الجولة الثامنة من التصفيات.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة السادسة، بفارق نقطة عن الجابون صاحب المركز الثاني.

في مباراة أخرى فاز منتخب جامبيا على بوروندي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثالث بالمجموعة ذاتها.

وتجمد رصيد منتخب بوروندي عند النقطة 10 أيضا في المركز الرابع.

كما تعادل منتخب موريتانيا مع جنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ورفع منتخب موريتانيا رصيده إلى النقطة 6 في المركز الخامس، ووصل منتخب جنوب السودان إلى النقطة 4 في المركز السادس والأخير بالمجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب السنغال برصيد 18 نقطة.

