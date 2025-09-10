المصري يعلن خضوع يوسف الجوهري لعملية جراحية في الكاحل

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

فادي فريد - يوسف الجوهري - الاتحاد - المصري

أعلن النادي المصري خضوع لاعبه يوسف الجوهري لعملية جراحية في الكاحل.

يوسف الجوهري

النادي : المصري

المصري

وأصيب الجوهري بتمزق في أربطة الكاحل بقدمه اليمنى.

وأشار المصري إلى أن الجوهري سيخضع لعملية جراحية بالمنظار لترميم أربطة الكاحل.

أخبار متعلقة:
الكوكي دربه سابقا.. المصري يضم مهاجما نيجيريا قبل مواجهة الزمالك خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط "بسبب الليزر والنشيد".. الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى رسمية ضد نظيره المصري

وسيبدأ الجوهري برنامج تأهيلي عقب الجراحة وقد تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق.

وانضم الجوهري للمصري قادما من المقاولون العرب في 2023.

وشارك الجوهري حتى الآن في 22 مباراة بقميص المصري حتى الآن وصنع هدفين.

ولم يشارك صاحب الـ 27 عاما في أي مباراة حتى الآن منذ بداية الموسم.

ويحتل المصري صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في مباراته المقبلة يوم السبت بالجولة السادسة من الدوري.

يوسف الجوهري المصري الدوري المصري
نرشح لكم
عدي الدباغ يشارك في مران الزمالك بعد التعافي من الإصابة خبر في الجول - الشحات يتلقى عرضا مغريا من الاتحاد الليبي مصدر من الزمالك لـ في الجول: أولكسندريا الأوكراني لم يتقدم بشكوى.. وسنسدد خلال أيام إسماعيل يوسف: نقترب من الاتفاق لضم أحد لاعبي الأهلي خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الاتحاد السكندري يعلن رحيل إمام محمدين عن قطاع الناشئين تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط في الأهلي إمام عاشور وعبد القادر يشاركان في مباراة الأهلي ضد فريق شباب النادي
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تحافظ على الصدارة بالتعادل مع الجابون 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
عدي الدباغ يشارك في مران الزمالك بعد التعافي من الإصابة 47 دقيقة | الدوري المصري
أبو ريدة يهنئ منتخب مصر على المستوى أمام بوركينا ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - مبابي يتخطى هنري.. فرنسا تهزم إيسلندا وتنفرد بصدارة مجموعتها ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب منتخب مصر: لم نصل لكأس العالم بعد.. ونحن الأحق بالتأهل ساعة | منتخب مصر
المصري يعلن خضوع يوسف الجوهري لعملية جراحية في الكاحل ساعة | الدوري المصري
بنتيجة 11-1.. النرويج تضرب مولودوفا وهالاند يسجل خماسية تقربه من كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513126/المصري-يعلن-خضوع-يوسف-الجوهري-لعملية-جراحية-في-الكاحل