المصري يعلن خضوع يوسف الجوهري لعملية جراحية في الكاحل

أعلن النادي المصري خضوع لاعبه يوسف الجوهري لعملية جراحية في الكاحل.

وأصيب الجوهري بتمزق في أربطة الكاحل بقدمه اليمنى.

وأشار المصري إلى أن الجوهري سيخضع لعملية جراحية بالمنظار لترميم أربطة الكاحل.

وسيبدأ الجوهري برنامج تأهيلي عقب الجراحة وقد تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق.

وانضم الجوهري للمصري قادما من المقاولون العرب في 2023.

وشارك الجوهري حتى الآن في 22 مباراة بقميص المصري حتى الآن وصنع هدفين.

ولم يشارك صاحب الـ 27 عاما في أي مباراة حتى الآن منذ بداية الموسم.

ويحتل المصري صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في مباراته المقبلة يوم السبت بالجولة السادسة من الدوري.