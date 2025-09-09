سعفان الصغير باكيا: مازال أمامنا مباراتين.. وعانينا من ضغوط كبيرة

يعتبر سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن جميع مباريات كرة القدم صعبة.

وتعادل المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو سلبيا دون أهداف في الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح سعفان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت عقب المباراة: "مازال أمامنا مباراتين في التصفيات، ولا يوجد مباريات سهلة في كرة القدم".

وأكمل مدرب الحراس بالمنتخب "الفرحة الكبيرة بالتأهل ستكون في استاد القاهرة".

وأتم الصغير باكيا "أبكي بسبب رواسب قديمة، عانينا من ضغوط كبيرة كنت اقرأ أشياء تضايقني، ولكن لم نركز سوى في عملنا".

وبات منتخب مصر أقرب لتحقيق هدفه بالتأهل إلى كأس العالم إذ يحتاج الفراعنة نقطتين فقط للصعود بشكل رسمي.

وجاء ترتيب المجموعة عقب الجولة الثامنة كالآتي:

1- مصر 20 نقطة (+14 هدفا)

2- بوركينا فاسو 15 نقطة (+12 هدفا)

3- سيراليون 12 نقطة

4- غينيا بيساو 10 نقاط

5- إثيوبيا 6 نقاط

6- جيبوتي نقطة واحدة

ويلتقي المنتخب المصري أمام جيبوتي يوم 6 أكتوبر، قبل ختام التصفيات بمواجهة غينيا بيساو يوم 11 أكتوبر.