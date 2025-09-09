الأسود في خطر.. كاب فيردي تفوز على الكاميرون وتقترب بشدة من التأهل لكأس العالم

حقق منتخب كاب فيردي فوزًا على حساب الكاميرون بهدف نظيف في الجولة الثامنة من لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف المباراة الوحيد دايلون ليفرامنتو لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة احتفال الجماهير في أرض الملعب عقب إطلاق صافرة النهاية مع قرب التأهل للمونديال لأول مرة في التاريخ.

وبذلك الفوز وسع منتخب كاب فيردي الفارق أمام الكاميرون بتصدر المجموعة برصيد 19 نقطة.

وتوقف رصيد أسود الكاميرون عند 15 نقطة في المركز الثاني، فيما يلاحقهما المنتخب الليبي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ويتواجد المنتخب الأنجولي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ثم موريشيوس 5 نقاط، وإيسواتيني برصيد نقطتين في ذيل المجموعة.

ATENCIÓN! Cabo Verde 🇨🇻 le ganó a Camerún y quedó muy cerca del próximo Mundial. Histórico gol de Dailon Livramento, jugador de Hellas Verona que está a préstamo en Casa Pia.pic.twitter.com/jl4ZWQ8WKy — VSports Team (@VSportsTM) September 9, 2025

وبتلك النتيجة يحتاج منتخب كاب فيردي للفوز مباراة واحدة من مباراتين المقبلتين للعبور رسميا إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

منتخب كاب فيردي يلتقي في الجولتين المقبلتين أمام لييبا يوم 6 أكتوبر، فيما يختتم التصفيات بمواجهة إيسواتيني يوم 13 أكتوبر.

أما المنتخب الكاميروني فيلتقي في الجولتين الأخيرتين أمام موريشيوس، ثم أنجولا.

وتنقسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لـ9 مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال.

ويلعب أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني لتحديد منتخب واحد يتأهل لخوض الملحق العالمي بمشاركة منتخب من آسيا، وأوقيانوسيا، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة لمنتخبين من أمريكا الشمالية، ليتأهل من بينهم منتخب واحد.