تصفيات كأس العالم – الوضع يتأزم.. نيجيريا تُصعب موقفها بتعادل مع جنوب إفريقيا

وضع منتخب نيجيريا نفسه في مأزق بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا، وذلك بعد التعادل مع جنوب إفريقيا.

وتعادل منتخب نيجريا خارج ملعبه مع جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى النقطة 17 في صدارة المجموعة.

بينما تأزم موقف منتخب نيجريا الذي وصل إلى النقطة 11 في المركز الثاني.

بالتساوي مع كل من بينين الذي يتبقى له مباراة مع ليسوتو.

وأيضا بالتساوي مع كل من رواندا.

سجل هدف جنوب إفريقيا، ويليام إيكونج مدافع نيجيريا بالخطأ في مرماه، وتعادل لنيجيريا كالفين باسيي.

ويلعب منتخب نيجريا ضد ليسوتو في الجولة المقبلة، بينما تلعب جنوب إفريقيا ضد زيمبابوي.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز السابع ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثاني في الـ8 مجموعات، ويتأهل منهم 4 منتخبات فقط للملحق الإفريقي.