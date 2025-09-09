تصفيات كأس العالم - موعد مباراة جيبوتي ضد مصر والقنوات الناقلة

منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

يستمر منتخب مصر في خوض مباريات تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا، وذلك بعد التعادل مع بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سلبيا في الجولة الثامنة للتصفيات.

ليصل منتخب مصر إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويحتاج منتخب مصر لنقتطين من أجل التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

ويلعب منتخب مصر في الجولة التاسعة من التصفيات ضد جيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت، وSSC Sports.

