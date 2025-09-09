السنغال تقلب الطاولة على الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعتها.. وتأزم موقف السودان

حول منتخب السنغال تأخره أمام الكونغو الديمقراطية إلى انتصار صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب السنغال متأخرا بهدفين دون مقابل قبل أن ينتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الكونغو الديمقراطية.

وتأزم موقف السودان بعد الخسارة أمام توجو بهدف دون مقابل، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة بعد تلقي هزيمتين متتاليتين.

وسجل هدفا الكونغو الديمقراطية كل من سيدريك باكامبو ويوان ويسا في الدقيقتين 26 و 33.

بينما قلص جايي النتيجة في الدقيقة 39 بهدف أول للسنغال.

وسجل نيكولاس جاكسون لاعب بايرن ميونيخ هدف التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يخطف بابي سار لاعب توتنام هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87.

وجاء ترتيب المجموعة كالآتي:

1- السنغال 18 نقطة

2- الكونغو الديمقراطية 16 نقطة

3- السودان 12 نقطة

4- توجو 7 نقاط

5- موريتانيا 5 نقاط (من 7 مباريات)

6- جنوب السودان 3 نقاط (من 7 مباريات)

ويواجه منتخب السنغال نظيره جنوب السودان في الجولة المقبلة بينما الكونغو الديمقراطية تحل ضيفة على توجو.

وحال انتصار السنغال وخسارة الكونغو الديمقراطية يحسم أسود التيرانجا التأهل بشكل رسمي قبل الجولة الختامية.