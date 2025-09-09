تقرير: تجهيز الشهري لقيادة هجوم اتحاد جدة بعد إصابة بنزيمة

بات كريم بنزيمة قريبا من عدم خوض مواجهة اتحاد جدة أمام الفتح يوم الجمعة في الدوري السعودي بسبب الإصابة.

كريم بنزيمة النادي : الاتحاد الاتحاد

وتعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة لإصابة قبل المواجهة المرتقبة ضد الفتح.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفتح يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن بنزيمة سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية من أجل حسم موقفه النهائي من مواجهة الفتح.

لكن القرار الأقرب حتى الآن هو عدم خوض المهاجم الفرنسي للمباراة بسبب إصابة الفخذ.

ويجهز اتحاد جدة صالح الشهري لقيادة الفريق أمام الفتح.

بنزيمة تألق في المباراة الجولة الأولى وسجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك الأخدود.

وفاز اتحاد جدة على الأخدود بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من المسابقة.

فيما تعرض الفتح بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز للخسارة أمام الفيحاء 2-1.

ويحمل اتحاد جدة لقب الموسم الماضي من الدوري السعودي.

بنزيمة لعب مع اتحاد جدة 64 مباراة وسجل 41 هدف وصنع 14 آخرين.

كما توج لاعب ريال مدريد السابق بلقبي الدوري وكأس ملك السعودية مع النمور.