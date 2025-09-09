تصفيات كأس العالم – رواندا تهزم زيمبابوي وتشعل مجموعة جنوب إفريقيا ونيجيريا

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

بونور موغيشا - منتخب رواندا

أشعل منتخب رواندا المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم من قارة إفريقيا وذلك بعد الفوز على زيمبابوي.

وفاز منتخب رواندا على زيمبابوي بهدف دون رد في الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل منتخب رواندا إلى النقطة 11 في المركز الثالث، بالتساوي مع منتخب بينين صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد ليسوتو.

بينما توقف منتخب زيمبابوي عند النقطة 4 في المركز السادس والأخير.

وسجل هدف فوز رواندا جيلبرت موجيشا في الدقيقة 40.

وشارك بونور موغيشا لاعب المصري مع منتخب رواندا في المباراة وساهم في الفوز.

ويتصدر المجموعة جنوب إفريقيا برصيد 16 نقطة، بينما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مواجهته مع الأولاد بعد قليل.

