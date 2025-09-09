تصفيات كأس العالم – رواندا تهزم زيمبابوي وتشعل مجموعة جنوب إفريقيا ونيجيريا
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 19:15
كتب : FilGoal
أشعل منتخب رواندا المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم من قارة إفريقيا وذلك بعد الفوز على زيمبابوي.
وفاز منتخب رواندا على زيمبابوي بهدف دون رد في الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووصل منتخب رواندا إلى النقطة 11 في المركز الثالث، بالتساوي مع منتخب بينين صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد ليسوتو.
بينما توقف منتخب زيمبابوي عند النقطة 4 في المركز السادس والأخير.
وسجل هدف فوز رواندا جيلبرت موجيشا في الدقيقة 40.
وشارك بونور موغيشا لاعب المصري مع منتخب رواندا في المباراة وساهم في الفوز.
ويتصدر المجموعة جنوب إفريقيا برصيد 16 نقطة، بينما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مواجهته مع الأولاد بعد قليل.
نرشح لكم
سعفان الصغير باكيا: مازال أمامنا مباراتين.. وعانينا من ضغوط كبيرة الأسود في خطر.. كاب فيردي تفوز على الكاميرون وتقترب بشدة من التأهل لكأس العالم تصفيات كأس العالم – الوضع يتأزم.. نيجيريا تُصعب موقفها بتعادل مع جنوب إفريقيا تصفيات كأس العالم - موعد مباراة جيبوتي ضد مصر والقنوات الناقلة السنغال تقلب الطاولة على الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعتها.. وتأزم موقف السودان خطوة على كأس العالم.. مصر تحبط عودة الخيول لوطنهم بتعادل في بوركينا فاسو مجموعة مصر – سيراليون تهزم إثيوبيا وتنتظر هدية الفراعنة انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر