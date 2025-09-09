مجموعة مصر – سيراليون تهزم إثيوبيا وتنتظر هدية الفراعنة

فاز منتخب سيراليون على ضيفه إثيوبيا بثنائية دون رد في الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وتغلب منتخب سيراليون على إثيوبيا ليصل إلى النقطة 12 في المركز الثالث بالمجموعة الأولى للتصفيات.

بفارق 7 نقاط عن منتخب مصر المتصدر، ونقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثالث حاليا.

وذلك قبل المواجهة المنتظرة بينهما بعد قليل.

وسجل ثنائية فوز سيراليون اللاعب مومو كامارا.

بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند النقطة 6 في المركز الخامس.

وينتظر منتخب سيراليون هدية من الفراعنة أمام بوركينا فاسو، وفي حالة فوز منتخب مصر سيكون لدى سيراليون فرصة في التأخل خلال آخر جولتين من التصفيات.

وذلك إذا نجح في تخطي عدد نقاط بوركينا فاسو، ليتأهل إلى تصفيات الملحق ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثاني.

ويتأهل أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني، ليلعب المنتخبات الأربعة معا ويتأهل منهم أفضل منتخب للمشاركة في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.