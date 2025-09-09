تشيلسي يعلن خضوع لاعبه لجراحة

خضع داريو إيسوجو لاعب وسط تشيلسي في الفخذ سيغيب بسببها عن الملاعب لفترة أطول من المتوقع.

وتعرض داريو إيسوجو للإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرتغال تحت 21 سنة.

وأعلن تشيلسي أن إيسوجو سيغيب لفترة طويلة دون الكشف عن مدتها.

وأكد تشيلسي أن اللاعب خضع لجراحة في الفخذ، وأنه سيبدأ رحلة العلاج والتأهيل في الفترة المقبلة.

وانضم إيسوجو لصفوف تشيلسي في الصيف الماضي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 22 مليون يورو.

ولم يشارك إيسوجو في أي مباراة مع تشيلسي في الدوري حتى الآن، لكن إنزو ماريسكا تحدث عنه بشكل جيد بعد فترة الإعداد للموسم الحالي.