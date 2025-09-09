مدرب الجزائر: من المبكر الحديث عن أمم إفريقيا.. ومصيرنا في أيدينا للتأهل للمونديال

يرى فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر أن مصير محاربو الصحراء في أيديهم بشأن التأهل لكأس العالم.

وتعادل منتخب الجزائر مع غينيا سلبيا في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وقال المدرب السويسري بعد التعادل: "مصيرنا بين أيدينا، اللاعبين بذلوا الكثير من الجهد ووجهت لهم التهنئة على ذلك، كنا نستطيع التأهل إلى المونديال إذا نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا في المباراة، لكن الأهم أننا أخرجنا غينيا من السباق".

وأضاف "إنهاء المباراة بشباك نظيفة أمام فريقه يضم بين صفوفه سيرهو جيراسي أمر جيد جدا ويدل على قوة دفاعنا".

وواصل "الشوط الثاني كنا الأقوى والأكثر تنظيما في الملعب ولا أتفق مع من يقول عكس ذلك إن غينيا كانت الأفضل".

وأتم تصريحاته "التركيز حاليا على المباريات المقبلة وحسم التأهل لكأس العالم، ولا يزال من المبكر التفكير في كأس الأمم الإفريقية".

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في المباراة المقبلة حتى يضمن التأهل للمونديال.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر منافسه الصومال في التوقف الدولي المقبل في شهر أكتوبر.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة ويأتي خلفه منتخب أوغندا برصيد 15 نقطة.