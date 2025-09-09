الحضري يدعم نادي كفر البطيخ.. ومباراة استعراضية بين الفريق ونجوم مصر القدامى

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 18:10

كتب : رضا السنباطي

نادي كفر البطيخ

أعلن عصام الحضري قائد منتخب مصر الأسبق ومدرب حراس منتخب مصر الثاني دعمه الكامل لنادي كفر البطيخ.

وكشفت الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بدمياط عن مكالمة هاتفية بين محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط والحضري في إطار دعم مسيرة الأندية الشعبية بدمياط.

ووجّه الحضري الشكر والتقدير لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مثمناً جهود الوزارة في دعم الأندية الشعبية وتوسيع قاعدة الممارسة، وتطوير الحركة الرياضية بمصر.

كما أثنى الحضري على الأداء المتميز لمديرية الشباب والرياضة بدمياط، والدور البارز الذي تقوم به في تطوير الحركة الرياضية والشبابية بالمحافظة، مؤكداً أن دعمه لنادي كفر البطيخ يأتي إيماناً منه بضرورة الوقوف بجانب الأندية الشعبية والجماهيرية وكل أندية محافظة دمياط التي تُعد مصنعاً للمواهب الكروية.

وفي هذا السياق اعلن محمد فوزي تنظيم مباراة استعراضية كبرى تجمع بين نجوم قدامى كرة القدم بدمياط ونجوم مصر القدامى، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الأندية الشعبية وتعزيز الروابط بين رموز الرياضة والجماهير الدمياطية.

ومنح نادي كفر البطيخ قميصه لوزير الرياضة أشرف صبحى تعبيرًا عن الامتنان والتقدير، في خطوة رمزية تعكس العلاقة الوثيقة بين الوزارة والفرق الرياضية المحلية.

