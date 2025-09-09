ماركا: ريال مدريد يواصل رفض حضور ممثليه في حفل الكرة الذهبية

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

يواصل نادي ريال مدريد رفضه حضور ممثليه لجائزة الكرة الذهبية المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الخلافات بين مجلة فرانس فوتبول التي تقدم الجائزة وريال مدريد ما زالت قائمة.

ووفقا للصحيفة فإن وفد من المجلة سافر إلى مدريد في محاولة للتوصل إلى تفاهم قبل الحفل المقبل، إلا أن الاجتماع لم ينجح في إقناع إدارة ريال مدريد.

أخبار متعلقة:
ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد كوناتي مازحا: مبابي يتصل بي كل ساعتين من أجل الانضمام لريال مدريد

ورفض ريال مدريد حضور ممثليه حفل العام الماضي بسبب معرفته بعدم فوز فينيسيوس جونيور لاعب الفريق بجائزة الكرة الذهبية.

وفاز رودري لاعب مانشستر سيتي بالجائزة في العام الماضي.

ويقام الحفل يوم 22 سبتمبر المقبل في باريس.

وينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على الجائزة مع 29 لاعبا.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة على النحو التالي:

محمد صلاح

جود بيلينجهام

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

دينزل دومفريز

سيرهو جيراسي

فيكتور جوكيريس

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

الكسيس ماك أليستر

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

سكوت مكتوميناي

نونو مينديز

جواو نيفيز

مايكل أوليسيه

كول بالمر

بيدري

رافينيا

ديكلان رايس

فابيان رويز

فيرجيل فان دايك

فينيسيوس جونيور

فيتينيا

فلوريان فيرتز

لامين يامال

فلورنتينو بيريز ريال مدريد فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
برشلونة يعلن مواجهة فالنسيا على ملعب يوهان كرويف تشيلسي يعلن خضوع لاعبه لجراحة خليفة مورينيو.. دومينيكو تيديسكو مدربا لـ فنربخشة سكاي: تيديسكو الأوفر حظا لخلافة مورينيو في تدريب فنربخشة سبورت: رفض نقل مباراة برشلونة وفالنسيا إلى سبوتيفاي كامب نو سبورت: كاسادو ينضم إلى وكالة جورجي مينديز تقرير: برشلونة يعجل العودة لـ كامب نو بسبب الغرامات المحتملة قناة عراقية تعلن نقل الدوري الإيطالي 3 سنوات
أخر الأخبار
نقطتان إلى كأس العالم.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر بعد التعادل مع بوركينا فاسو 5 دقيقة | منتخب مصر
الأسود في خطر.. كاب فيردي تفوز على الكاميرون وتقترب بشدة من التأهل لكأس العالم 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم – الوضع يتأزم.. نيجيريا تُصعب موقفها بتعادل مع جنوب إفريقيا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة جيبوتي ضد مصر والقنوات الناقلة 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
السنغال تقلب الطاولة على الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعتها.. وتأزم موقف السودان 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
خطوة على كأس العالم.. مصر تحبط عودة الخيول لوطنهم بتعادل في بوركينا فاسو 25 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - مرموش يُجري أشعة على الركبة بعد مباراة بوركينا فاسو 26 دقيقة | منتخب مصر
برشلونة يعلن مواجهة فالنسيا على ملعب يوهان كرويف ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513082/ماركا-ريال-مدريد-يواصل-رفض-حضور-ممثليه-في-حفل-الكرة-الذهبية