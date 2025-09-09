ماركا: ريال مدريد يواصل رفض حضور ممثليه في حفل الكرة الذهبية

يواصل نادي ريال مدريد رفضه حضور ممثليه لجائزة الكرة الذهبية المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الخلافات بين مجلة فرانس فوتبول التي تقدم الجائزة وريال مدريد ما زالت قائمة.

ووفقا للصحيفة فإن وفد من المجلة سافر إلى مدريد في محاولة للتوصل إلى تفاهم قبل الحفل المقبل، إلا أن الاجتماع لم ينجح في إقناع إدارة ريال مدريد.

ورفض ريال مدريد حضور ممثليه حفل العام الماضي بسبب معرفته بعدم فوز فينيسيوس جونيور لاعب الفريق بجائزة الكرة الذهبية.

وفاز رودري لاعب مانشستر سيتي بالجائزة في العام الماضي.

ويقام الحفل يوم 22 سبتمبر المقبل في باريس.

وينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على الجائزة مع 29 لاعبا.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة على النحو التالي:

محمد صلاح

جود بيلينجهام

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

دينزل دومفريز

سيرهو جيراسي

فيكتور جوكيريس

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

الكسيس ماك أليستر

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

سكوت مكتوميناي

نونو مينديز

جواو نيفيز

مايكل أوليسيه

كول بالمر

بيدري

رافينيا

ديكلان رايس

فابيان رويز

فيرجيل فان دايك

فينيسيوس جونيور

فيتينيا

فلوريان فيرتز

لامين يامال