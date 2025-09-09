قناة عراقية تعلن نقل الدوري الإيطالي 3 سنوات

أعلنت القناة الرابعة الرياضية العراقية المشفرة حصولها على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لمدة 3 سنوات.

وكانت منصة ستارز بلاي قد أعلنت في وقت سابق حصولها على حقوق بث الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وأعلن غزوان جاسم المدير العام لقنوات الرابعة، اليوم الثلاثاء، حصول قناة الرابعة الرياضية على حقوق بث الدوري الإيطالي.

وقال جاسم في تدوينة له على منصة "إكس": "لأول مرة في تاريخ الإعلام العراقي، حصلت قناة الرابعة الرياضية على حقوق بث الدوري الإيطالي لمدة ثلاث سنوات متتالية".

وأضاف أنه "سيتم إنتاج الاستديوهات التحليلية من بغداد مع فريق من المعلقين والمراسلين في كل ملاعب إيطاليا".

لاول مرة في تاريخ الاعلام العراقي حصلت قناة الرابعة الرياضية على حقوق بث الدوري الايطالي لمدة ثلاث سنوات متتالية وسيتم انتاج الاستديوهات التحليلية من بغداد مع فريق من المعلقين والمراسلين في كل ملاعب ايطاليا ... ابارك للعاملين في الرابعة نجاحهم المستمر ونعد الجمهور بالاقضل دائما… pic.twitter.com/OI5KLqelxn — غزوان جاسم (@ghazwanaljassem) September 9, 2025

وكانت "ستارز بلاي" حاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة رفقة شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية.

يذكر أن نابولي هو حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما تفوق على إنتر ميلان بفارق نقطة إذ جمع فريق المدربي أنطونيو كونتي 82 نقطة.