قناة عراقية تعلن نقل الدوري الإيطالي 3 سنوات

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

الدوري الإيطالي

أعلنت القناة الرابعة الرياضية العراقية المشفرة حصولها على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لمدة 3 سنوات.

وكانت منصة ستارز بلاي قد أعلنت في وقت سابق حصولها على حقوق بث الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وأعلن غزوان جاسم المدير العام لقنوات الرابعة، اليوم الثلاثاء، حصول قناة الرابعة الرياضية على حقوق بث الدوري الإيطالي.

وقال جاسم في تدوينة له على منصة "إكس": "لأول مرة في تاريخ الإعلام العراقي، حصلت قناة الرابعة الرياضية على حقوق بث الدوري الإيطالي لمدة ثلاث سنوات متتالية".

وأضاف أنه "سيتم إنتاج الاستديوهات التحليلية من بغداد مع فريق من المعلقين والمراسلين في كل ملاعب إيطاليا".

وكانت "ستارز بلاي" حاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة رفقة شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية.

يذكر أن نابولي هو حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما تفوق على إنتر ميلان بفارق نقطة إذ جمع فريق المدربي أنطونيو كونتي 82 نقطة.

الدوري الإيطالي
