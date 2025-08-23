"ستارز بلاي" تحصل على حق بث الدوري الإيطالي
السبت، 23 أغسطس 2025 - 12:10
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيريا آ" رسميا اليوم السبت حصول منصة "ستارز بلاي" على حق بث المسابقة في الشرق الأوسط رسميا.
وكانت "ستارز بلاي" حاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة رفقة شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية.
ولم يتم الكشف عن عدد السنوات التي حصلت فيها المنصة الرقمية على حق بث الدوري الإيطالي.
وينطلق قطار الدوري الإيطالي مساء اليوم رسميا بمواجهة جنوى وليتشي وفي الوقت ذاته ساسولو ونابولي.
فيما يختتم منافسات اليوم الأول بمواجهتي ميلان كريمونيسي، وروما ضد بولونيا.
يذكر أن نابولي هو حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما تفوق على إنتر ميلان بفارق نقطة إذ جمع فريق المدربي أنطونيو كونتي 82 نقطة.
نرشح لكم
أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات ريكورد: اتحاد جدة مهتم بضم مورا.. وبورتو يرغب في قيمة الشرط الجزائي انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (2) توتنام.. انتصار الديوك عودة ليفاندوفسكي إلى برشلونة تشكيل توتنام – بالينيا أساسي لأول مرة.. وريتشارليسون يقود الهجوم ضد سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام مرموش يتحدث عن – مشاركته كبديل ضد ولفرهامبتون.. توتنام الجديد وهدف سيتي