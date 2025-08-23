"ستارز بلاي" تحصل على حق بث الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيريا آ" رسميا اليوم السبت حصول منصة "ستارز بلاي" على حق بث المسابقة في الشرق الأوسط رسميا.

وكانت "ستارز بلاي" حاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة رفقة شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية.

ولم يتم الكشف عن عدد السنوات التي حصلت فيها المنصة الرقمية على حق بث الدوري الإيطالي.

وينطلق قطار الدوري الإيطالي مساء اليوم رسميا بمواجهة جنوى وليتشي وفي الوقت ذاته ساسولو ونابولي.

فيما يختتم منافسات اليوم الأول بمواجهتي ميلان كريمونيسي، وروما ضد بولونيا.

يذكر أن نابولي هو حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما تفوق على إنتر ميلان بفارق نقطة إذ جمع فريق المدربي أنطونيو كونتي 82 نقطة.