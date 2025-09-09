سكاي: مورينيو وسيلفا ينافسان بوستيكوجلو على تدريب نوتنجهام

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 12:37

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

دخل جوزيه مورينيو وماركو سيلفا ضمن حسابات نوتينجهام فورست لخلافة نونو سانتو.

وأعلن نوتنجهام إقالة نونو سانتو من تدريبه.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن مورينيو وماركو سيلفا ينافسان أنجي بوستيكوجلو على تدريب نوتنجهام فورست خلفا لنونو سانتو.

ويتولى ماركو سيلفا تدريب فولام منذ صيف 2021.

فيما لا يرتبط مورينيو بأي تعاقد بعد إقالته منذ أيام من تدريب فنربخشة.

في المقابل ذكرت صحيفة تليجراف الإنجليزية، أنجي بوستيكوجلو المدرب الأقرب لخلافة نونو سانتو في تدريب نوتنجهام فورست.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نوتنجهام أتم اتفاقه مع بوستيكوجلو ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال ساعات.

بوستيكوجلو أقيل بعد التتويج بالدوري الأوروبي، الذي كان أول بطولة قارية لتوتنام منذ 41 عامًا، وضمن للسبرز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن توتنام أنهى الموسم المنصرم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة، مسجلا أسوأ وأقل عدد من النقاط في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز: 38 نقطة.

وهكذا، رحل مدرب سلتيك السابق، البالغ من العمر 59 عاما، ليضطر توتنام للتعاقد مع الدنماركي توماس فرانك قادما برينتفورد بداية الموسم الحالي.

وسبق لبوستيكوجلو التدريب في اسكتلندا وأستراليا واليونان واليابان وإنجلترا.

