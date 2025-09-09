"الروايات السخيفة" تحققت.. نوتنجهام يعلن إقالة نونو سانتو

نونو سانتو مدرب نوتينجهام

أعلن نادي نوتنجهام فورست إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو من تدريب الفريق.

وجاء بيان نوتنجهام كالتالي:

يؤكد نادي نوتنجهام فورست أنه وبالنظر إلى الظروف الأخيرة تم اليوم الثلاثاء إعفاء نونو إسبيريتو سانتو من مهامه كمدرب للفريق.

ويوجه النادي الشكر إلى نونو على مساهمته خلال فترة ناجحة جدا، ولا سيما دوره في موسم 2024/2025، الذي سيبقى دائما محفورا في ذاكرة تاريخ النادي.

وباعتباره أحد الأشخاص الذين لعبوا دورا محوريا في نجاحنا الموسم الماضي، فسيظل يحتل مكانة خاصة في مسيرتنا.

وكانت بعض الشائعات في الأيام الماضية قد أشارت إلى إمكانية رحيل سانتو عن نوتنجهام بسبب خلافات مع الإدارة.

وعن هذا الجزء قال نونو من قبل: "نأمل أن نمضي قدما ونتخلص من هذه الأسئلة السخيفة والروايات التي تدور حاليا".

وأضاف "أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإدارة ناد لكرة القدم، أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويمضي بنفس الاتجاه".

وكان نوتنجهام قريبا للغاية من التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن خرج من السباق في النهاية.

وتحدث إفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام مع سانتو عقب الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بطريقة ملفتة.

وانتقد نونو سانتو إدارة ناديه بسبب خلافات حول التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبدأ سانتو كمدرب لحراس المرمى في فريق مالاجا تحت قيادة جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق.

وانتقل معه كمدرب لحراس المرمى في فريق باناثينايكوس ثم عمل كرجل أول في ريو أفي وفالنسيا وبورتو.

وذهب لتدريب ولفرهامبتون ثم تجربة قصيرة في توتنام.

وترك نونو أوروبا لتدريب اتحاد جدة السعودي حتى عاد إلى القارة العجوز مرة أخرى من بوابة نوتنجهام فورست.

وحصل نونو على بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي مع الاتحاد.

وقاد المدرب البالغ من العمر 51 عاما نوتنجهام في 71 مباراة وفاز 50 مباراة وتعادل 15 مرة وخسر 26.

وسجل الفريق تحت قيادته 123 هدفا بينما استقبل 116 هدفا.

ويحتل نوتنجهام فورست حاليا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

