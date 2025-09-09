مواعيد مباريات اليوم 9 سبتمبر.. مصر ضد بوركينا للتأهل لكأس العالم وتصفيات أوروبا

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 10:42

كتب : FilGoal

محمد هاني - رامي ربيعة - مصر ضد إثيوبيا

يضرب منتخب مصر الليلة موعدا ضد بوركينا فاسو من أجل حسم التأهل لكأس العالم 2026 بشكل رسمي.

ويحتاج منتخب الفراعنة للفوز فقط لضمان التأهل قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وعلى الجانب الآخر يلعب منتخب مصر الثاني ضد تونس في مباراة ودية.

وكذلك تقام التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

بوركينا فاسو × مصر.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون سبورت 1 وإم بي سي مصر 2 وإس إس سي سبورت 1.

سيراليون × إثيوبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة إس إس سي سبورت.

الجابون × كوت ديفوار.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة إس إس سي سبورت 2.

مباراة ودية

مصر الثاني × تونس الثاني.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 2.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

فرنسا × أيسلندا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

صربيا × إنجلترا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على ثناة بي إن سبورتس 2.

المجر × البرتغال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

