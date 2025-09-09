الأهلي السعودي يعين أمير توفيق رئيسا تنفيذيا للقطاع التجاري

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

حفل استاد الأهلي - أمير توفيق

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن تعيين أمير توفيق رئيسا تنفيذيا للقطاع التجاري.

وقال النادي السعودي في بيانه:

قررت شركة النادي الأهلي تعيين أمير توفيق في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وذلك كجزء من خطط الشركة لتعزيز القطاع التجاري، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية.

ويشمل عمله الإشراف على كافة الشؤون التجارية والاستثمارية للنادي، بما يتضمن تنمية الإيرادات والرعايات وتوسيع قاعدة الشركاء محليا ودوليا.

وكان أمير توفيق اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بشركة كرة القدم في الأهلي بسبب ارتباطه بالعمل خارج مصر.

وتولى أمير توفيق منصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وأفاد الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته. وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد"

وأضاف "وجهت الشركة إليه الشكر عن الفترة التي تولى فيها المسؤولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها. فضلًا عن عطائه اللا محدود وارتباطه الوثيق بالأهلي، وإعلاء مصلحة النادي في كل وقت"

وأكمل "أكدت الشركة على تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة".

فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة.

وتولى أمير توفيق منصب مدير التعاقدات في وقت سابق، قبل أن ينتقل لمهمة المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

يذكر أن أمير توفيق كان لاعبا في أندية: الأهلي والمصرية للاتصالات ووادي دجلة قبل التوجه للعمل في التسويق الرياضي.

أمير توفيق الأهلي أهلي جدة
